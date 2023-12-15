Власти запланировали сократить потребление алкоголя на 12%

Власти рассчитывают к 2030 году снизить потребление алкоголя на 12,3% — с 8,9 л этанола на жителя в год до 7,8 л. В Минздраве напомнили, что еще 15 лет назад показатель составлял 18 л на человека

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Правительство утвердило Концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года, в рамках которой планируется сокращение потребление алкоголя с 8,9 л этанола на каждого жителя России в 2023 году до 7,8 л этанола в 2030-м. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минздрава.

В министерстве напомнили, что впервые подобная концепция была утверждена в 2009 году, когда потребление этанола составляло 18 л на душу населения в год. К 2021 году этот показатель снизился уже до 8,8 л, однако за последний год вырос до 8,9 л.

«Концепция до 2030 года ставит основными задачами укрепление ценностей здорового образа жизни, развитие системы профилактики злоупотребления алкоголем, а также развитие системы медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации лиц с алкогольной зависимостью», — сообщили в пресс-службе.

Кроме этого в рамках новой концепции планируется:

усиление профилактических мер, в том числе совершенствование практики раннего выявления пагубного потребления алкоголя и профилактическое консультирование, а также мер, направленных на повышение приверженности диспансерному наблюдению;

разработка и реализация дополнительных мер по сокращению нецелевого потребления лекарственных, парфюмерно-косметических средств и иных спиртосодержащих жидкостей, содержащих алкоголь;

противодействие нелегальному производству и обороту алкогольной продукции, уходу от уплаты акцизов на алкогольную, спиртосодержащую продукцию и этиловый спирт;

расширение участия субъектов России и муниципальных образований в разработке и принятии мер, тиражирование лучших муниципальных, региональных и корпоративных программ по сокращению потребления алкоголя;

привлечение социально ориентированных НКО, что позволит усилить эффективность принимаемых мер и повысить общественное участие.

Главным итогом этой работы, как отмечается в концепции, должно стать снижение фактических показателей потребления алкоголя на душу населения. «Так, если в 2023 году такой показатель составляет 8,9 литра этанола на каждого жителя России, то к 2030 году он должен уменьшиться до 7,8 литра. Это позволит значительно улучшить показатели общественного здоровья и, главное, повысить качество и продолжительность жизни граждан», — заключили в Минздраве.

Замдиректора по методической работе Национального научного центра наркологии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Георгий Губанов заявил РБК, что реализация государственной политики по снижению злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма, утвержденная в 2009 году, позволила «кардинально изменить» ситуацию в области злоупотребления спиртными напитками населением России.

Тренд на снижение потребления алкоголя в России прервался в 2020 году после начала пандемии коронавируса: в конце марта больше всего выросли траты на категорию «Винные магазины», отмечали аналитики Сбербанка. Продажи алкоголя выросли и в других странах мира, ученые связывали эту тенденцию со стрессом и тревогой.

В 2022-м уровень тревожности в обществе вновь вырос после начала военной операции на Украине. В октябре 2022 года уровень тревожности россиян достиг рекордных 70% — максимального показателя за последние годы, следовало из опроса ФОМ. Продажи крепкого алкоголя в 2022 году выросли на 7,5% (против 1,2% в 2021 году и 3,3% в 2020 году), катализатором очередного роста потребления алкоголя россиянами мог стать пессимизм, писали специалисты FinExpertiza.

«Рост потребления алкоголя после начала «спецоперации» неудивителен. Хотя жизнь большинства россиян фактически никак не изменилась: массовой безработицы нет, продукты и бытовая техника есть, пусть и ассортимент несколько изменился, но стресс и тревога, которые возникли в обществе вначале в ответ на ситуацию неопределенности в экономической сфере, потом, в сентябре 2022 года, в ответ на вероятность призыва, видимо, вылились в повышение потребления алкоголя, которое является одним из самых легких способов расслабиться и снять стресс», — рассказывала Forbes научный сотрудник Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова.

В сентябре этого года министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России удалось преодолеть распространенную в 1990-е годы «моду на алкогольный разгул» и усилия властей направлены на формирование другой моды — на здоровой образ жизни и «социальную успешность».