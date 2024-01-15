В России впервые за 12 лет выросло число алкоголиков

В 2022 году в России впервые за последнее десятилетие выросло число случаев постановки диагноза «алкогольная зависимость». С 2010 по 2021 год их количество сократилось почти втрое. В Минздраве связывали это со стрессом от пандемии

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В 2022 году впервые с 2010 года в России выросло число случаев постановки диагноза «алкогольная зависимость», следует из данных, опубликованных в сборнике Росстата «Здравоохранение в России-2023».

За период с 2010 по 2021 год количество случаев впервые выявленной алкогольной зависимости и алкогольных психозов сократилось почти втрое — со 153,9 тыс. до 53,3 тыс. По данным Росстата, в 2015 году было выявлено 103 тыс. таких случаев, в 2019-м — 70,9 тыс., в 2020-м — 54,9 тыс.

Однако после снижения показателя в 2021 году в 2022-м под диспансерное наблюдение взяли 54,2 тыс. пациентов с впервые выявленной алкогольной зависимостью. Среди них 12,9 тыс. человек страдали от алкогольного психоза. С 2010 года их число сократилось почти в четыре раза — с 47 тыс. пациентов до 12,8 тыс. в 2021-м.

Как отмечает «Коммерсантъ», в Минздраве признавали, что в период пандемии коронавируса «был нарушен тренд к снижению потребления алкоголя и непосредственно связанной с алкоголем смертности», поэтому «наблюдалась небольшая негативная динамика». В ведомстве считают, что причиной стал «стресс от пандемии», а также тот факт, что «инфляция опережает повышение акцизов на алкоголь».

В конце 2022 года в Минздраве сообщили, что за год число россиян с синдромом алкогольной зависимости в сельской местности выросло на 7%, также увеличилась смертность сельских жителей из-за алкоголя. В то же время потребление алкоголя в период с 2008 по 2021 год в целом по России сократилось с 15,7 л в год на душу населения до 9 л, а смертность от его потребления в этот период среди мужчин снизилась на 39%, среди женщин — на 36%.

В конце 2023 года правительство утвердило Концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года, в рамках которой планируется сокращение потребление алкоголя с 8,9 л этанола на каждого жителя России в 2023 году до 7,8 л этанола в 2030-м. В Минздраве тогда отмечали, что к 2021 году этот показатель снизился до 8,8, но в последние годы вновь начал расти.

Аналитики Сбербанка отмечали, что в конце марта 2020 года, после введения карантина из-за пандемии COVID-19, больше всего выросли затраты россиян на категорию «Винные магазины». Продажи алкоголя выросли и в других странах мира, ученые связывали эту тенденцию со стрессом и тревогой.

В 2022 году уровень тревожности вновь вырос после начала военной операции на Украине. По результатам опроса ФОМ, в октябре того года уровень тревожности россиян достиг рекордных 70% — максимального показателя за последние годы. Продажи крепкого алкоголя в 2022 году выросли на 7,5% (против 1,2% в 2021 году и 3,3% в 2020 году), катализатором очередного роста потребления алкоголя россиянами мог стать пессимизм, писали специалисты FinExpertiza.