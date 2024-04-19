Река Ишим в Тюменской области поднялась на 60 см за четыре часа
Уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области поднялся за четыре часа на 60 см, достигнув к 12.00 (10.00 мск) 750 сантиметров, об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области в своем Telegram-канале.
За минувшие сутки уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области поднялся на 267 сантиметров к 12:00 (10.00 мск). Критическая отметка уровня воды в реке у города Ишима — 850 сантиметров.
Как сообщил в своем Telegram-канале тюменский губернатор Александр Моор, специалисты и волонтеры укрепляют дамбы, отсыпают дороги. Постоянно идет мониторинг состояния гидротехнических сооружений. Возле дамб круглосуточно дежурит караул.
«Нужно понимать, что мы столкнулись с масштабным паводком, такого уровня воды не было с 1947 года. Сейчас самое главное — эвакуировать людей из опасных районов», — сообщил Александр Моор.
В Тюменской области остаются подтопленными 93 домовладения, сообщает МЧС России. Также в населенных пунктах Плешково и Кашкаргай 99 специалистов и 4 единиц техники ведомства помогают возводить временные земляные насыпи. В Ишимском и Казанском районах организованы две лодочные переправы.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники