Река Ишим в Тюменской области поднялась на 60 см за четыре часа

Фото: ishimadm / VK

Уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области поднялся за четыре часа на 60 см, достигнув к 12.00 (10.00 мск) 750 сантиметров, об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области в своем Telegram-канале.

За минувшие сутки уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области поднялся на 267 сантиметров к 12:00 (10.00 мск). Критическая отметка уровня воды в реке у города Ишима — 850 сантиметров.

Как сообщил в своем Telegram-канале тюменский губернатор Александр Моор, специалисты и волонтеры укрепляют дамбы, отсыпают дороги. Постоянно идет мониторинг состояния гидротехнических сооружений. Возле дамб круглосуточно дежурит караул.

«Нужно понимать, что мы столкнулись с масштабным паводком, такого уровня воды не было с 1947 года. Сейчас самое главное — эвакуировать людей из опасных районов», — сообщил Александр Моор.

В Тюменской области остаются подтопленными 93 домовладения, сообщает МЧС России. Также в населенных пунктах Плешково и Кашкаргай 99 специалистов и 4 единиц техники ведомства помогают возводить временные земляные насыпи. В Ишимском и Казанском районах организованы две лодочные переправы.