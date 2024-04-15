Оренбургские власти рассказали о помощи бизнесу Орска после наводнения

Правительство Оренбургской области определилось с мерами поддержки предпринимателей, пострадавших от наводнения. Им дадут субсидии на восстановление деятельности, льготные займы или введут льготные налоговые ставки

Орск (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Предприниматели из Орска, пострадавшие из-за наводнения, смогут взять грант на выплату зарплат сотрудникам, а также будут освобождены от уплаты ряда налогов. Об этом говорится в специальной памятке, которую выпустило правительство Оренбургской области, с которой ознакомился РБК.

Пострадавшим организациям дадут субсидии на восстановление предпринимательской деятельности в размере от 100 тыс. руб. Ее можно будет направить на приобретение основных средств, которые после этого будут поставлены на баланс; на ремонт зданий и оборудования; на уплату арендных платежей. Для получения субсидии нужно будет оценить ущерб и снять его на фото или видео. Чтобы получить страховые выплаты, понадобится отчет об оценке, предупреждают в правительстве региона.

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Кроме того, предприниматели смогут получить специальный льготный заем «Специальный ЧС» в размере до 5 млн руб. по ставке 1% с отсрочкой основного платежа.

Как следует из памятки, работодателям помогут с выплатой зарплат сотрудникам. Те компании, которые находились в зоне подтопления, смогут получить грант из регионального бюджета в размере зарплат и страховых взносов, начисленных ими за март.

Для пострадавших предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения, будут также действовать льготные налоговые ставки: режим «доходы» — 1 вместо 6%, режим «доходы-расходы» — 5 вместо 10%.

Помимо этого, пострадавшие при ЧС предприятия освобождаются от уплаты транспортного налога, земельного налога (по объектам, используемым для ведения бизнеса), от уплаты налога на имущество физлиц по объектам, используемым для бизнеса.

Чтобы получить помощь, необходимо оставить заявку, после чего специальная комиссия осмотрит объект и примет решение о признании его пострадавшим из-за паводка.

Помощь пострадавшим предприятиям 10 апреля анонсировал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. «В ближайшие дни внесу ряд законов Оренбургской области касательно подтопленных территорий. Мы будем освобождать от налогов бизнес и физических лиц в зоне подтопления либо на 100%, либо сокращать в пять—шесть раз, чтобы существенно снизить нагрузку», — говорил он, отмечая, что речь идет об упрощенной системе налогообложения.

Министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей региона Игнат Петухов сообщал, что бизнесу области из-за паводков был нанесен ущерб на «десятки миллиардов рублей».

7 апреля в Оренбургской области из-за паводков ввели режим ЧС федерального характера.

Пострадавшим от наводнения гражданам будут выплачивать единовременную помощь в размере 20 тыс. руб. Кроме того, будут компенсации за утрату имущества: 50 тыс. руб. — за частичную утрату имущества первой необходимости (не менее трех предметов), 100 тыс. руб. — за полную утрату такого имущества. Факт утери имущества будут подтверждать специальные комиссии.

Всего на утро 15 апреля выплаты получили 16,8 тыс. человек на общую сумму 341,8 млн руб. Большую часть этих денег составили единовременные материальные выплаты — 333,5 млн, в качестве компенсации за утерянное имущество были перечислены 8,2 млн руб.