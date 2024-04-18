Почти 500 нефтескважин Казахстана остановили работу из-за паводка
Почти 500 нефтедобывающих скважин в Казахстане остаются закрытыми из-за паводковой ситуации. Об этом сообщает казахстанское издание Orda со ссылкой на Министерство энергетики страны.
Перебои в работе возникли на 634 скважинах, к 18 апреля 141 площадка вернулась к добыче. Большая часть остановивших работу скважин находится в Актюбинской области — она расположена на границе с Россией. Добычу не ведут на 489 скважинах региона.
На неработающих площадках откачивают воду, засыпают грунт, герметизируют скважины, чтобы спасти их от затопления.
По данным Orda, потери нефти в Казахстане из-за наводнения составили 16 тыс. т.
Казахстанские регионы, как и российские, весной столкнулись с паводком. В конце марта наводнение началось в Актюбинской области. По словам президента страны Касым-Жомарта Токаева, паводок стал самым крупным стихийным бедствием для Казахстана за последние 80 лет.
К 17 апреля число спасенных и эвакуированных казахстанцев превысило 116 тыс. В пунктах временного размещения находятся почти 7 тыс. человек.
По данным МЧС Казахстана на 18 апреля, подтопленными остаются 5,7 тыс. жилых домов и 1,1 тыс. приусадебных участков в пяти областях республики. На 61 дороге наблюдают перелив, 60 населенных пунктов остаются без транспортного сообщения. Власти страны направят на выплаты пострадавшим ₸1 млрд — более 210 млн руб.
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