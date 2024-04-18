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Наводнения в России ,  
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Почти 500 нефтескважин Казахстана остановили работу из-за паводка

Почти 500 нефтескважин Казахстана остановили работу из-за паводка
Сюжет
Наводнения в России
Фото: qr_tjm / Telegram
Фото: qr_tjm / Telegram

Почти 500 нефтедобывающих скважин в Казахстане остаются закрытыми из-за паводковой ситуации. Об этом сообщает казахстанское издание Orda со ссылкой на Министерство энергетики страны.

Перебои в работе возникли на 634 скважинах, к 18 апреля 141 площадка вернулась к добыче. Большая часть остановивших работу скважин находится в Актюбинской области — она расположена на границе с Россией. Добычу не ведут на 489 скважинах региона.

На неработающих площадках откачивают воду, засыпают грунт, герметизируют скважины, чтобы спасти их от затопления.

По данным Orda, потери нефти в Казахстане из-за наводнения составили 16 тыс. т.

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Фото:qr_tjm / Telegram

Казахстанские регионы, как и российские, весной столкнулись с паводком. В конце марта наводнение началось в Актюбинской области. По словам президента страны Касым-Жомарта Токаева, паводок стал самым крупным стихийным бедствием для Казахстана за последние 80 лет.

К 17 апреля число спасенных и эвакуированных казахстанцев превысило 116 тыс. В пунктах временного размещения находятся почти 7 тыс. человек.

По данным МЧС Казахстана на 18 апреля, подтопленными остаются 5,7 тыс. жилых домов и 1,1 тыс. приусадебных участков в пяти областях республики. На 61 дороге наблюдают перелив, 60 населенных пунктов остаются без транспортного сообщения. Власти страны направят на выплаты пострадавшим ₸1 млрд — более 210 млн руб.

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Теги
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