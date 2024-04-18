 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Семь человек погибли в Казахстане в результате наводнения

Семь человек погибли в Казахстане в результате наводнения
Фото: qr_tjm / Telegram
Фото: qr_tjm / Telegram

Семь человек стали жертвами паводка в Казахстане. Об этом сообщает казахстанский портал Orda со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел республики Марата Кожаева.

«В Атырауской области утонули четыре человека, в Туркестанской — маленький ребенок», — цитирует портал Кожаева.

К жертвам наводнения Кожаев отнес также двух человек, утонувших на тракторе в Аягозском районе в начале апреля, сообщает Orda. Машину унесло течением реки.

По каждому случаю заведены уголовные дела, сотрудники правоохранительных органов ведут предварительное следствие.

Число эвакуированных из-за паводков в Казахстане превысило 116 тыс.
Общество
Фото:«Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК

В начале апреля казахстанские регионы, как и российские, столкнулись с паводком. В нескольких регионах страны объявили эвакуацию, к 17 апреля число спасенных и эвакуированных казахстанцев превысило 116 тыс. В эвакуационных пунктах остаются почти 7 тыс. человек.

По информации МЧС Казахстана, к 18 апреля подтопленными остаются 5,7 тыс. жилых домов и 1,1 тыс. приусадебных участков в пяти областях республики. На 61 дороге наблюдают перелив, 60 населенных пунктов остаются без транспортного сообщения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал паводок самым крупным стихийным бедствием по масштабам и последствиям за последние 80 лет.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Казахстан паводки наводнение
Материалы по теме
Число эвакуированных из-за паводков в Казахстане превысило 116 тыс.
Общество
В Казахстане хоккеистам поручили укрепить берега реки Урал из-за паводка
Спорт
На западе Казахстана началась эвакуация из-за подъема воды в Урале
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 100,28 (+0,34) Инвестиции, 17 апр, 16:37 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 94,32 (+0,25) Инвестиции, 17 апр, 16:37
«Известия» узнали об участившихся преследованиях россиян с помощь посылок Общество, 10:51
Аналитики сообщили о шестилетнем максимуме экспорта нефти Ираном Экономика, 10:49
Цена нефти Brent впервые с начала апреля упала ниже $87 за баррель Инвестиции, 10:47
ФАС предостерегла производителей яиц от повышения цен перед Пасхой Общество, 10:42
Менеджеры среднего звена в кризисе. Как им помочь Pro, 10:38
Франция резко нарастила ввоз российского газа Экономика, 10:30
Как выбрать оборудование для майнинга: развитие и перспективы отрасли Компании, 10:30
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Совфед опубликовал постановление о назначении главы Верховного суда Политика, 10:28
Семь человек погибли в Казахстане в результате наводнения Общество, 10:21
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:21
«Дети», «трикстеры», «воины», «хозяева»: кто ваши клиенты и что им нужно Pro, 10:17
Binance перевела все активы страхового фонда в стейблкоин USDC Крипто, 10:10
В ФРГ задержали бывшего ополченца ДНР по подозрению в подготовке диверсий Политика, 10:09
В Киргизии начали блокировать доступ к TikTok Технологии и медиа, 10:07