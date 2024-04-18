Семь человек погибли в Казахстане в результате наводнения
Семь человек стали жертвами паводка в Казахстане. Об этом сообщает казахстанский портал Orda со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел республики Марата Кожаева.
«В Атырауской области утонули четыре человека, в Туркестанской — маленький ребенок», — цитирует портал Кожаева.
К жертвам наводнения Кожаев отнес также двух человек, утонувших на тракторе в Аягозском районе в начале апреля, сообщает Orda. Машину унесло течением реки.
По каждому случаю заведены уголовные дела, сотрудники правоохранительных органов ведут предварительное следствие.
В начале апреля казахстанские регионы, как и российские, столкнулись с паводком. В нескольких регионах страны объявили эвакуацию, к 17 апреля число спасенных и эвакуированных казахстанцев превысило 116 тыс. В эвакуационных пунктах остаются почти 7 тыс. человек.
По информации МЧС Казахстана, к 18 апреля подтопленными остаются 5,7 тыс. жилых домов и 1,1 тыс. приусадебных участков в пяти областях республики. На 61 дороге наблюдают перелив, 60 населенных пунктов остаются без транспортного сообщения.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал паводок самым крупным стихийным бедствием по масштабам и последствиям за последние 80 лет.
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