Иран заявил об отсутствии ущерба от последней израильской атаки

В Иране сообщили об отсутствии ущерба после удара Израиля

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Ночная атака израильской армии на иранскую территорию не причинила никакого ущерба, сообщает агентство IRNA со ссылкой на второго бригадного генерала армии Сияваша Михандуста.

Как рассказали три иранских источника The New York Times, Израиль атаковал военную авиабазу неподалеку от иранского города Исфахан. По данным Reuters, ракеты при этом не использовались.

По словам иранского военного, системы противовоздушной обороны базы у Исфахана отработали «по подозрительным объектам, никакого инцидента не произошло, и ущерб не был нанесен».

Иранское агентство Fars News сообщило, что поблизости от гражданского аэропорта Исфахана были слышны взрывы. Вместе с тем, по данным источников агентства, ядерные объекты в провинции Исфахан не были атакованы и находятся в полной безопасности.

Накануне министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил CNN, что реакция Тегерана, если Израиль предпримет какие-либо дальнейшие военные действия, будет «немедленной и на максимальном уровне».

О том, что Израиль нанес удар по Ирану, этой ночью сообщили ABC, CBS, CNN и Fox News со ссылкой на источники среди американских чиновников. По данным CNN, цели не относятся к ядерным объектам. Собеседник Fox News назвал действия израильской армии «ограниченными». Израиль заранее предупредил США о планах ударить по Ирану в течение 24–48 часов, рассказал источник Bloomberg.

Системы ПВО сработали в нескольких регионах Ирана, в том числе над Тебризом. Воздушное движение в аэропортах Тегерана, Исфахана, Шираза и других аэропортах в западной части страны было приостановлено. Сирены воздушной тревоги затем включили на севере Израиля.