Иран заявил об отсутствии ущерба от последней израильской атаки
Ночная атака израильской армии на иранскую территорию не причинила никакого ущерба, сообщает агентство IRNA со ссылкой на второго бригадного генерала армии Сияваша Михандуста.
Как рассказали три иранских источника The New York Times, Израиль атаковал военную авиабазу неподалеку от иранского города Исфахан. По данным Reuters, ракеты при этом не использовались.
По словам иранского военного, системы противовоздушной обороны базы у Исфахана отработали «по подозрительным объектам, никакого инцидента не произошло, и ущерб не был нанесен».
Иранское агентство Fars News сообщило, что поблизости от гражданского аэропорта Исфахана были слышны взрывы. Вместе с тем, по данным источников агентства, ядерные объекты в провинции Исфахан не были атакованы и находятся в полной безопасности.
Накануне министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил CNN, что реакция Тегерана, если Израиль предпримет какие-либо дальнейшие военные действия, будет «немедленной и на максимальном уровне».
О том, что Израиль нанес удар по Ирану, этой ночью сообщили ABC, CBS, CNN и Fox News со ссылкой на источники среди американских чиновников. По данным CNN, цели не относятся к ядерным объектам. Собеседник Fox News назвал действия израильской армии «ограниченными». Израиль заранее предупредил США о планах ударить по Ирану в течение 24–48 часов, рассказал источник Bloomberg.
Системы ПВО сработали в нескольких регионах Ирана, в том числе над Тебризом. Воздушное движение в аэропортах Тегерана, Исфахана, Шираза и других аэропортах в западной части страны было приостановлено. Сирены воздушной тревоги затем включили на севере Израиля.
Новый виток эскалации между Ираном и Израилем продолжается с 1 апреля, когда ЦАХАЛ нанесла удар по зданию иранского посольства в Дамаске (Сирия). Тогда погибли пять офицеров и два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Спустя две недели, в ночь на 14 апреля, Иран запустил несколько сотен дронов и ракет в направлении Израиля. Это стало его первым ударом за долгие годы гибридной войны между двумя странами. Атаку поддержали проиранские силы в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене. Большинство объектов удалось сбить. Американские власти попросили Израиль не эскалировать ситуацию ответным ударом по Ирану.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники