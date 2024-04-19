NYT: целью удара Израиля по Ирану была авиабаза рядом с городом Исфахан

NYT узнала, по какой цели в Иране ударил Израиль

Израиль атаковал военную авиабазу неподалеку от иранского города Исфахан, рассказали источники NYT. По данным Reuters, ракеты при атаке не использовались. Власти Ирана сообщили о сбитых дронах

Фото: IDF / Getty Images

Иранская военная авиабаза неподалеку от города Исфахан подверглась удару, сообщает New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников. Собеседники газеты уточнили, что удар стал первым ответом Израиля на атаку Ирана в ночь на 14 апреля.

Вблизи Исфахана в центральной части Ирана расположена 8-я тактическая авиабаза им. шахида Бабаи. NYT со ссылкой на сайты отслеживания полетов отмечает, что гражданские самолеты изменили свои маршруты и облетают район Исфахан.

Представитель Иранского космического агентства Хоссейн Далириан написал в X, что иранские ПВО сбили несколько беспилотников, «информации о ракетной атаке пока нет».

Иранское агентство Fars News сообщило, что вблизи гражданского аэропорта Исфахана были слышны взрывы. Вместе с тем, по данным источников агентства, ядерные объекты в провинции Исфахан не были атакованы и находятся в полной безопасности.

О том, что Иран нанес удар по Израилю, этой ночью сообщили ABC, CBS, CNN и Fox News со ссылкой на источники среди американских чиновников. По данным CNN, цели не относятся к ядерным объектам. Собеседник Fox News назвал действия израильской армии «ограниченными». Израиль заранее предупредил США о планах ударить по Ирану в течение 24-48 часов, рассказал источник Bloomberg.

Системы ПВО сработали в нескольких регионах Ирана, в том числе над Тебризом. Воздушное движение в аэропортах Тегерана, Исфахана, Шираза и других аэропортах в западной части страны было приостановлено. Сирены воздушной тревоги затем включили на севере Израиля.