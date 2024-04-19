NYT узнала, по какой цели в Иране ударил Израиль
Иранская военная авиабаза неподалеку от города Исфахан подверглась удару, сообщает New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников. Собеседники газеты уточнили, что удар стал первым ответом Израиля на атаку Ирана в ночь на 14 апреля.
Вблизи Исфахана в центральной части Ирана расположена 8-я тактическая авиабаза им. шахида Бабаи. NYT со ссылкой на сайты отслеживания полетов отмечает, что гражданские самолеты изменили свои маршруты и облетают район Исфахан.
Представитель Иранского космического агентства Хоссейн Далириан написал в X, что иранские ПВО сбили несколько беспилотников, «информации о ракетной атаке пока нет».
Иранское агентство Fars News сообщило, что вблизи гражданского аэропорта Исфахана были слышны взрывы. Вместе с тем, по данным источников агентства, ядерные объекты в провинции Исфахан не были атакованы и находятся в полной безопасности.
О том, что Иран нанес удар по Израилю, этой ночью сообщили ABC, CBS, CNN и Fox News со ссылкой на источники среди американских чиновников. По данным CNN, цели не относятся к ядерным объектам. Собеседник Fox News назвал действия израильской армии «ограниченными». Израиль заранее предупредил США о планах ударить по Ирану в течение 24-48 часов, рассказал источник Bloomberg.
Системы ПВО сработали в нескольких регионах Ирана, в том числе над Тебризом. Воздушное движение в аэропортах Тегерана, Исфахана, Шираза и других аэропортах в западной части страны было приостановлено. Сирены воздушной тревоги затем включили на севере Израиля.
Новый виток эскалации между Ираном и Израилем продолжается с 1 апреля, когда ЦАХАЛ нанес удар по зданию иранского посольства в Дамаске (Сирия). Тогда погибли семеро офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), двое из которых были генералами.
Спустя две недели, в ночь на 14 апреля, Иран запустил несколько сотен дронов и ракет в направлении Израиля. Это стало первым ударом Тегерана по территории Израиля за долгие годы гибридной войны между ними. Атаку поддержали проиранские силы в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене. Большую часть объектов удалось сбить. Американские власти попросили Израиль не эскалировать ситуацию ответным ударом по Ирану.
Иран предупреждал, что если Израиль снова нанесет удар, сдержанной реакции не будет. «Следующий ответ с нашей стороны будет немедленным и на максимальном уровне <...>. Наш ответ будет решительным, окончательным и прискорбным для них», — пригрозил глава иранского МИДа Хосейн Амир-Абдоллахян. Он пояснил, что иранский обстрел был призван дать Израилю понять, что Тегеран может бить в ответ.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники