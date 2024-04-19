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Удар Ирана по Израилю ,  
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NYT узнала, по какой цели в Иране ударил Израиль

NYT: целью удара Израиля по Ирану была авиабаза рядом с городом Исфахан
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Израиль атаковал военную авиабазу неподалеку от иранского города Исфахан, рассказали источники NYT. По данным Reuters, ракеты при атаке не использовались. Власти Ирана сообщили о сбитых дронах
Фото: IDF / Getty Images
Фото: IDF / Getty Images

Иранская военная авиабаза неподалеку от города Исфахан подверглась удару, сообщает New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников. Собеседники газеты уточнили, что удар стал первым ответом Израиля на атаку Ирана в ночь на 14 апреля.

Вблизи Исфахана в центральной части Ирана расположена 8-я тактическая авиабаза им. шахида Бабаи. NYT со ссылкой на сайты отслеживания полетов отмечает, что гражданские самолеты изменили свои маршруты и облетают район Исфахан.

Представитель Иранского космического агентства Хоссейн Далириан написал в X, что иранские ПВО сбили несколько беспилотников, «информации о ракетной атаке пока нет».

Иранское агентство Fars News сообщило, что вблизи гражданского аэропорта Исфахана были слышны взрывы. Вместе с тем, по данным источников агентства, ядерные объекты в провинции Исфахан не были атакованы и находятся в полной безопасности.

Израиль нанес удар по Ирану
Политика
Фото: Amir Levy / Getty Images

О том, что Иран нанес удар по Израилю, этой ночью сообщили ABC, CBS, CNN и Fox News со ссылкой на источники среди американских чиновников. По данным CNN, цели не относятся к ядерным объектам. Собеседник Fox News назвал действия израильской армии «ограниченными». Израиль заранее предупредил США о планах ударить по Ирану в течение 24-48 часов, рассказал источник Bloomberg.

Системы ПВО сработали в нескольких регионах Ирана, в том числе над Тебризом. Воздушное движение в аэропортах Тегерана, Исфахана, Шираза и других аэропортах в западной части страны было приостановлено. Сирены воздушной тревоги затем включили на севере Израиля.

Новый виток эскалации между Ираном и Израилем продолжается с 1 апреля, когда ЦАХАЛ нанес удар по зданию иранского посольства в Дамаске (Сирия). Тогда погибли семеро офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), двое из которых были генералами.

Спустя две недели, в ночь на 14 апреля, Иран запустил несколько сотен дронов и ракет в направлении Израиля. Это стало первым ударом Тегерана по территории Израиля за долгие годы гибридной войны между ними. Атаку поддержали проиранские силы в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене. Большую часть объектов удалось сбить. Американские власти попросили Израиль не эскалировать ситуацию ответным ударом по Ирану.

Иран предупреждал, что если Израиль снова нанесет удар, сдержанной реакции не будет. «Следующий ответ с нашей стороны будет немедленным и на максимальном уровне <...>. Наш ответ будет решительным, окончательным и прискорбным для них», — пригрозил глава иранского МИДа Хосейн Амир-Абдоллахян. Он пояснил, что иранский обстрел был призван дать Израилю понять, что Тегеран может бить в ответ.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Илья Пламенев Илья Пламенев
Иран Израиль беспилотники дроны авиабаза
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