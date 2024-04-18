Иран пригрозил ответным ударом по ядерным объектам Израиля

Командующий КСИР заявил, что Иран определил, где находятся ядерные объекты Израиля, и готов нанести по ним ракетный удар в случае ответа Тель-Авива на ночную атаку

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Если Израиль будет угрожать ударом по ядерным объектам Ирана в ответ на массированную воздушную атаку в ночь на 14 апреля, иранские власти могут пересмотреть ядерную доктрину, заявил командующий подразделением ядерной защиты и безопасности Корпуса стражей исламской революции Ахмад Хакталаб.

По словам Хакталаба, если Тель-Авив будет рассматривать подобный удар в качестве инструмента давления на Иран, «возможно, ядерная доктрина и политика Исламской Республики Иран будут пересмотрены» и страна «отступит от заверений, заявленных в прошлом» (цитата по Tasnim).

Хакталаб утверждает, что иранские военные выявили местоположение всех «ядерных центров» Израиля и готовы нанести по ним удар в случае ответной атаки со стороны Тель-Авива: «Их (военных. — РБК) руки находятся на спусковом крючке, чтобы запустить мощные ракеты и уничтожить заданные цели».

Иран заявляет, что его ядерная программа преследует мирные цели, но США и ряд других стран считают, что Тегеран ищет возможности для разработки ядерного оружия. В 2015 году МАГАТЭ пришло к выводу, что Тегеран занимался программой по его созданию по крайней мере до 2003 года, напоминает Wall Street Journal. «Иран — единственная страна, не обладающая ядерным оружием, которая обогащает уран на таком очень-очень высоком уровне — очень близком к оружейному», — говорил в январе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Оружейный уровень — 90%, в декабре Reuters писал, что Иран ускорил производство обогащенного до 60% урана.

О том, что Израиль в качестве возможного ответа на атаку Ирана рассматривал удар по его ядерным объектам, сообщало издание Ynet со ссылкой на источники. Гросси предостерегал от такого шага, подчеркнув, что МАГАТЭ призывает к «крайней сдержанности».

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль с помощью сотен дронов, крылатых и баллистических ракет. Нападение поддержали йеменские хуситы и ливанская «Хезболла». Отражать атаку Израилю помогали США, Великобритания и Иордания. Как сообщили в ЦАХАЛ, большую часть дронов удалось сбить еще за пределами израильской территории. Тегеран объяснил свои действия ответом на удар по Дамаску 1 апреля, при котором погибли высокопоставленные офицеры КСИР.