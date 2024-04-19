В Павлограде прогремели взрывы

В Павлограде в Днепропетровской области Украины раздались взрывы, передают издание «Страна.ua» и агентство УНИАН.

В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Также сирены тревоги звучали в Одесской и Николаевской областях Украины.

Накануне, в ночь с 17 на 18 апреля звуки взрывов были слышны в Киевской области, в регионе работали средства ПВО. К утру раздались взрывы в Ивано-Франковской области на западе Украины. Три взрыва раздались в Днепре.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.