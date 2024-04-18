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Военная операция на Украине ,  
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«24 канал» сообщил о взрывах в Киевской области

«24 канал»: в Киевской области раздались взрывы, звучат сирены воздушной тревоги
Сюжет
Военная операция на Украине
В нескольких регионах Украины включили сирены воздушной тревоги, в Киевской области слышны звуки взрывов, сообщает «24-й канал»

В Киевской области прозвучали звуки взрывов, по предварительным данным, работала ПВО, передает «24-й канал».

Телеканал сообщил об этом в 1:00. Воздушная тревога звучала в Киевской области (но не в Киеве), а также в Черниговской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях. Спустя полчаса сирены перестали работать в нескольких регионах, но их включили в Житомирской и Харьковской областях.

Прошлым утром взрывы прогремели в Одессе, Кривом Роге и Чернигове. Воздушная тревога действовала в Полтавской, Сумской, Харьковской, Винницкой, Черкасской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

«24 канал» сообщил о взрывах в Киевской области
«24 канал» сообщил о взрывах в Киевской области

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Киев взрывы Воздушная тревога Киевская область
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