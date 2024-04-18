«24 канал» сообщил о взрывах в Киевской области
В Киевской области прозвучали звуки взрывов, по предварительным данным, работала ПВО, передает «24-й канал».
Телеканал сообщил об этом в 1:00. Воздушная тревога звучала в Киевской области (но не в Киеве), а также в Черниговской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях. Спустя полчаса сирены перестали работать в нескольких регионах, но их включили в Житомирской и Харьковской областях.
Прошлым утром взрывы прогремели в Одессе, Кривом Роге и Чернигове. Воздушная тревога действовала в Полтавской, Сумской, Харьковской, Винницкой, Черкасской, Днепропетровской и Николаевской областях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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