«24 канал» сообщил о взрывах в Киевской области

В нескольких регионах Украины включили сирены воздушной тревоги, в Киевской области слышны звуки взрывов, сообщает «24-й канал»

В Киевской области прозвучали звуки взрывов, по предварительным данным, работала ПВО, передает «24-й канал».

Телеканал сообщил об этом в 1:00. Воздушная тревога звучала в Киевской области (но не в Киеве), а также в Черниговской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях. Спустя полчаса сирены перестали работать в нескольких регионах, но их включили в Житомирской и Харьковской областях.

Прошлым утром взрывы прогремели в Одессе, Кривом Роге и Чернигове. Воздушная тревога действовала в Полтавской, Сумской, Харьковской, Винницкой, Черкасской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.