Три взрыва прогремели в Днепре

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Три взрыва раздались в городе Днепре (ранее — Днепропетровск) на востоке Украины, сообщило агентство «Укринформ» со ссылкой на своего корреспондента.

Других подробностей не приводится.

В настоящее время в восьми областях Украины, включая Днепропетровскую, объявлена воздушная тревога.

Последний раз сообщения о звуках взрывов в Днепре приходили 15 апреля.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.