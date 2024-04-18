Три взрыва прогремели в Днепре
Три взрыва раздались в городе Днепре (ранее — Днепропетровск) на востоке Украины, сообщило агентство «Укринформ» со ссылкой на своего корреспондента.
Других подробностей не приводится.
В настоящее время в восьми областях Украины, включая Днепропетровскую, объявлена воздушная тревога.
Последний раз сообщения о звуках взрывов в Днепре приходили 15 апреля.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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