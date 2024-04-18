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Военная операция на Украине ,  
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Три взрыва прогремели в Днепре

Звуки трех взрывов слышны в Днепропетровске
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

Три взрыва раздались в городе Днепре (ранее — Днепропетровск) на востоке Украины, сообщило агентство «Укринформ» со ссылкой на своего корреспондента.

Других подробностей не приводится.

В настоящее время в восьми областях Украины, включая Днепропетровскую, объявлена воздушная тревога.

Последний раз сообщения о звуках взрывов в Днепре приходили 15 апреля.

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