По свидетельствам очевидцев, столб пламени в результате ЧП достиг высоты 70 м

Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Харьковской области взорвался трубопровод, сообщает издание «Страна». На кадрах, которые публикует издание, видно, что столб огня поднимается на десятки метров.

Со ссылкой на очевидцев «Страна» сообщает, что в радиусе 40 м от места взрыва плавится асфальт, столб пламени — около 70 м.

Причина инцидента неизвестна. Также не уточняется, в каком именно районе Харьковской области произошел взрыв.

В конце января компания «Нафтогаз Украины» сообщала о серьезных повреждения трубопровода на территории Харькова. Тогда также произошло возгорание, которое было достаточно быстро ликвидировано.

В июне 2023 года также в Харьковской области был взорван аммиакопровод Тольятти — Одесса, возобновление работы которого называлось одним из условий возобновления черноморской зерновой сделки. Инцидент произошел в районе населенного пункта Масютовка к востоку от Купянска. Минобороны обвинило в случившемся украинских диверсантов и охарактеризовало случившееся как теракт. Харьковский губернатор Олег Синегубов сообщил, что на трубопроводе произошло шесть взрывов, однако не уточнил, по какой причине они случились.