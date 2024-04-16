В ФСО объяснили закрытие Красной площади
Проход на Красную площадь закрыли для посетителей в связи с подготовкой к параду Победы, сообщил ТАСС начальник отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) Денис Симонов.
Первая ночная репетиция парада может состояться в ночь с 18 на 19 апреля, пишет портал MSK1.ru. По данным телеграм-канала «Осторожно, Москва», первая репетиция пройдет в 20-х числах апреля.
25 марта пресс-служба Кремля сообщила, что генеральная репетиция парада Победы на Красной площади в Москве состоится 5 мая.
В 2024 году исполнится 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в параде Победы на Красной площади примут участие свыше 9 тыс. человек, 75 единиц военной техники и авиация. Всего в этом году военные парады пройдут в 28 городах России. Участие в них примут в том числе участники военной операции на Украине, как и в парадах 2022 и 2023 годов.
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