Красную площадь открыли для посетителей

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Красная площадь в Москве открылась для посетителей, сообщает «РИА Новости».

Желающие могут пройти на нее через рамки металлоискателей. На брусчатке уже нанесена разметка для проведения репетиций Парада Победы, уточнил корреспондент агентства.

Накануне начальник отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) Денис Симонов пояснил, что проход на Красную площадь закрыли для посетителей в связи с подготовкой к параду.

25 марта пресс-служба Кремля сообщила, что генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади в Москве состоится 5 мая.