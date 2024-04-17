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Общество ,  
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Красную площадь открыли для посетителей

Красную площадь открыли для посетителей
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Красная площадь в Москве открылась для посетителей, сообщает «РИА Новости».

Желающие могут пройти на нее через рамки металлоискателей. На брусчатке уже нанесена разметка для проведения репетиций Парада Победы, уточнил корреспондент агентства.

Накануне начальник отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) Денис Симонов пояснил, что проход на Красную площадь закрыли для посетителей в связи с подготовкой к параду.

25 марта пресс-служба Кремля сообщила, что генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади в Москве состоится 5 мая.

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Красная площадь Москва Парад Победы
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