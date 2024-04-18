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Политика ,  
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МИД заявил об отсутствии намерения «перетряхивать» отношения с Аргентиной

В МИД России выразили сожаление из-за желания Аргентины сотрудничать с НАТО
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: МИД России)

Заявка Аргентины на сотрудничество с НАТО в качестве глобального партнера вызывает сожаление, но Россия не будет «перетряхивать» из-за этого отношения с республикой. Об этом заявил ТАСС заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков.

«Я по большому счету не считаю, что в силу объявления о том, что Аргентина стремится получить такой статус, мы вдруг должны сейчас пересмотреть, перетряхнуть всю нашу повестку дня», — сказал замминистра. Он подчеркнул, что Россия и Аргентина поддерживают нормальные отношения.

Рябков выразил сожаление, что «находятся страны за многие тысячи километров от тех государств, которые сейчас составляют Североатлантический альянс, склонные двигаться в направлении формализации своих отношений с этой группировкой». По его мнению, заявка Аргентины на статус глобального партнера НАТО безопасности ей не добавит.

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Фото:Gianluigi Guercia / Reuters

О том, что Аргентина подала заявку на присоединение к Североатлантическому альянсу в качестве глобального партнера, ранее сообщил глава Минобороны республики Луис Петри. Соответствующее письмо он передал на встрече с заместителем генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ. Петри отметил, что Аргентина и альянс продолжают работать над восстановлением связей, чтобы модернизировать и обучить аргентинские вооруженные силы по стандартам НАТО.

В конце августа 2023 года Аргентину пригласили в БРИКС — межгосударственное объединение, в котором состоит Россия. В декабре того же года новый президент Аргентины Хавьер Милей сообщил об отказе от участия в блоке. Глава аргентинского МИДа Диана Мондино заявила, что страна намерена делать упор на развитии отношений с «либеральными демократиями» — США, Израилем, ЕС и Канадой.

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Теги
Аргентина Сергей Рябков НАТО
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