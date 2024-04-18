Аргентина решила стать партнером НАТО

Сейчас Аргентина имеет статус основного союзника США вне НАТО, который позволяет стране участвовать в некоторых совместных оборонных инициативах и мероприятиях против терроризма. Буэнос-Айрес хочет укрепить связи с альянсом

Луис Петри и Мирча Джоанэ (Фото: nato.int)

Аргентина хочет стать глобальным партнером НАТО и направила Североатлантическому альянсу соответствующий запрос. Об этом в своем X (бывшая Twitter) написал глава Минобороны страны Луис Петри. 18 апреля с ним встретился заместитель генсека блока Мирча Джоанэ

«Мы продолжим работать над восстановлением связей, которые позволят нам модернизировать и обучать наши силы в соответствии со стандартами НАТО», — заявил Петри.

Аргентина и еще 17 государств входят в число основных союзников США вне НАТО (Major non-NATO Ally, MNNA). Этот статус появился в 1989 году, его обладатели могут, в частности, участвовать в некоторых совместных оборонных инициативах, исследованиях и разработках, инициативах против терроризма.

В НАТО входят 32 члена. Альянс поддерживает отношения с более чем 40 странами, не входящими в блок, и международными организациями. Например, участниками программы двустороннего сотрудничества «Партнерство ради мира» являются 18 стран, в том числе Грузия, Армения, Украина и другие. Россия присоединилась к программе в 1991 году, сейчас партнерство приостановлено. Единственной страной Латинской Америки, которая входит в число партнеров НАТО во всем мире, является Колумбия.

В числе целей партнерства на сайте НАТО названы содействие региональной безопасности и сотрудничеству, усиление поддержки операций и миссий, проводимых под руководством альянса, подготовка стран к членству в организации и т.д.

МИД Аргентины после прихода к власти президента Хавьера Милея в декабре 2023 года заявил, что страна намерена делать упор на развитии отношений с «либеральными демократиями», в числе которых ведомство упомянуло США, Израиль, ЕС и Канаду. Милей говорил, что считает поддержку со стороны США жизненно важной для восстановления аргентинской экономики. В начале апреля он встретился с главой Южного командования США, генералом Лаурой Ричардсон, а позднее совершил третий за четыре месяца визит в страну.