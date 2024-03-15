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Военная операция на Украине ,  
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В Калужской области дрон взорвался над предприятием

Калужский губернатор Шапша сообщил о взрыве беспилотника над предприятием
Сюжет
Военная операция на Украине
Один дрон взорвался над предприятием в Калужской области, серьезных повреждений нет, сообщил губернатор. За ночь регион атаковали четыре украинских беспилотника
Фото: Shapsha_VV / Telegram
Фото: Shapsha_VV / Telegram

Один из четырех атаковавших Калужскую область утром дронов взорвался над предприятием, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Еще два дрона упали на территории предприятия. По словам главы региона, серьезных повреждений нет, предприятие продолжает работу. Шапша не уточнил, о каком конкретно предприятии идет речь.

Губернатор добавил, что один дрон сбили средства ПВО, остальные три подавили системы РЭБ.

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Фото:Павел Львов / РИА Новости

По данным Минобороны России, за минувшую ночь над Белгородской и Калужской областями были перехвачены и уничтожены два снаряда РСЗО «Град» и пять дронов. Шапша ранее сообщал, что пострадавших и разрушений нет.

В Калужской области дрон взорвался над предприятием
В Калужской области дрон взорвался над предприятием

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина Калужская область Владислав Шапша
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