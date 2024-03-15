Калужский губернатор Шапша сообщил о взрыве беспилотника над предприятием

В Калужской области дрон взорвался над предприятием

Один дрон взорвался над предприятием в Калужской области, серьезных повреждений нет, сообщил губернатор. За ночь регион атаковали четыре украинских беспилотника

Фото: Shapsha_VV / Telegram

Один из четырех атаковавших Калужскую область утром дронов взорвался над предприятием, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Еще два дрона упали на территории предприятия. По словам главы региона, серьезных повреждений нет, предприятие продолжает работу. Шапша не уточнил, о каком конкретно предприятии идет речь.

Губернатор добавил, что один дрон сбили средства ПВО, остальные три подавили системы РЭБ.

По данным Минобороны России, за минувшую ночь над Белгородской и Калужской областями были перехвачены и уничтожены два снаряда РСЗО «Град» и пять дронов. Шапша ранее сообщал, что пострадавших и разрушений нет.