В Калужской области перехватили беспилотник
Силы ПВО подавили беспилотник самолетного типа в Спас-Деменском районе Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
По словам главы региона, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. «На месте работает оперативная группа», — написал Шапша в своем телеграм-канале.
Это пятый беспилотник, сбитый в Калужской области за последние сутки. Ночью Шапша рассказал, что средства ПВО уничтожили три беспилотника самолетного типа в Кировском районе. Никто не пострадал, разрушений также не было.
Рано утром еще один беспилотник уничтожили средства ПВО на окраине Калуги. Пострадавших и разрушений нет.
Позже Минобороны России отчиталось, что в ночь на 17 марта над территорией России сбили 35 украинских беспилотников самолетного типа. Больше всего дронов уничтожили над Краснодарским краем — 17 штук.
На цели личные!
Решение от 2 минут
От 5000 до 40 млн руб.