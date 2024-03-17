В Калужской области перехватили беспилотник

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Силы ПВО подавили беспилотник самолетного типа в Спас-Деменском районе Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

По словам главы региона, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. «На месте работает оперативная группа», — написал Шапша в своем телеграм-канале.

Это пятый беспилотник, сбитый в Калужской области за последние сутки. Ночью Шапша рассказал, что средства ПВО уничтожили три беспилотника самолетного типа в Кировском районе. Никто не пострадал, разрушений также не было.

Рано утром еще один беспилотник уничтожили средства ПВО на окраине Калуги. Пострадавших и разрушений нет.

Позже Минобороны России отчиталось, что в ночь на 17 марта над территорией России сбили 35 украинских беспилотников самолетного типа. Больше всего дронов уничтожили над Краснодарским краем — 17 штук.