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Общество ,  
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Уровень реки Тобол в Курганской области достиг 970 см

В Курганской области уровень реки Тобол составил 970 см и продолжил расти

Уровень воды в реке Тобол в Курганской области достиг 970 см по состоянию на 8:00 (6:00 мск), сообщила пресс-служба администрации региона.

Уровень воды продолжает расти. «В Кетовском округе в районе населенного пункта Санаторная уровень воды сохраняется на отметке выше 11 м, в районе Кетово и Крюково — выше 10 м», — уточнили в администрации. В районе села Белозерское уровень воды поднялся выше 530 см.

Власти призвали местных жителей не дожидаться, пока вода подойдет к домам, и эвакуироваться заранее.

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Фото:МВД России

Глава МЧС Александр Куренков заявил, что уровень воды в районе Кургана в ближайшее время достигнет 10 м, что станет историческим максимумом.

В Курганской области 8 апреля из-за угрозы наводнения ввели режим ЧС и объявили превентивную эвакуацию. Губернатор региона Вадим Шумков призвал местных жителей «не испытывать судьбу» и не оставаться на подтопляемых территориях. К 17 апреля из опасных мест по всему региону вывезли более 13,5 тыс. человек.

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Теги
Курганская область Курган река Тобол
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