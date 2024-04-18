Уровень реки Тобол в Курганской области достиг 970 см

В Курганской области уровень реки Тобол составил 970 см и продолжил расти

Уровень воды в реке Тобол в Курганской области достиг 970 см по состоянию на 8:00 (6:00 мск), сообщила пресс-служба администрации региона.

Уровень воды продолжает расти. «В Кетовском округе в районе населенного пункта Санаторная уровень воды сохраняется на отметке выше 11 м, в районе Кетово и Крюково — выше 10 м», — уточнили в администрации. В районе села Белозерское уровень воды поднялся выше 530 см.

Власти призвали местных жителей не дожидаться, пока вода подойдет к домам, и эвакуироваться заранее.

Глава МЧС Александр Куренков заявил, что уровень воды в районе Кургана в ближайшее время достигнет 10 м, что станет историческим максимумом.

В Курганской области 8 апреля из-за угрозы наводнения ввели режим ЧС и объявили превентивную эвакуацию. Губернатор региона Вадим Шумков призвал местных жителей «не испытывать судьбу» и не оставаться на подтопляемых территориях. К 17 апреля из опасных мест по всему региону вывезли более 13,5 тыс. человек.