Уровень реки Тобол в Курганской области достиг 970 см
Уровень воды в реке Тобол в Курганской области достиг 970 см по состоянию на 8:00 (6:00 мск), сообщила пресс-служба администрации региона.
Уровень воды продолжает расти. «В Кетовском округе в районе населенного пункта Санаторная уровень воды сохраняется на отметке выше 11 м, в районе Кетово и Крюково — выше 10 м», — уточнили в администрации. В районе села Белозерское уровень воды поднялся выше 530 см.
Власти призвали местных жителей не дожидаться, пока вода подойдет к домам, и эвакуироваться заранее.
Глава МЧС Александр Куренков заявил, что уровень воды в районе Кургана в ближайшее время достигнет 10 м, что станет историческим максимумом.
В Курганской области 8 апреля из-за угрозы наводнения ввели режим ЧС и объявили превентивную эвакуацию. Губернатор региона Вадим Шумков призвал местных жителей «не испытывать судьбу» и не оставаться на подтопляемых территориях. К 17 апреля из опасных мест по всему региону вывезли более 13,5 тыс. человек.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники