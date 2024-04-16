Курганский губернатор призвал людей «не испытывать судьбу» из-за паводка

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Губернатор пострадавшей от паводков в этом году Курганской области Вадим Шумков призвал местных жителей не оставаться на подтопляемых территориях, эвакуироваться, помогая и себе, и властям сохранять жизни и здоровье людей.

«Не испытывайте судьбу, не надейтесь на авось. Забирайте детей, пожилых и малобильных родственников, документы и вещи и выезжайте из затопляемых территорий», — говорится в обращении губернатора.

Он проиллюстрировал свою просьбу фотографией района вокруг железнодорожного моста в Кургане, залитого водой. «Еще вчера утром здесь было сухо, и многие не верили, что придет вода, несмотря на прогнозы и информацию, которую регулярно даем от органов власти путем подворовых обходов, в СМИ, СМС, иными способами», — добавил Шумков.

По его словам, в Кетовском районе на юге от областного центра уровень воды местами уже достиг 10 м. «Вся эта масса воды перетекает и на Курган», — отметил губернатор.

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 742 см, сообщила пресс-служба правительства региона. По ее данным, за сутки прибавилось 111 см, из них 8 см за шесть часов с полуночи.

Кроме того, власти напомнили, что в регионе ожидаются осадки до 14 мм за сутки, а также южный ветер до 14 м/с. Эти факторы будут способствовать более быстрому прибыванию воды у Кургана.

Уровень дамбы в городе — 11 м, но она защищает только левую часть Кургана, правая окажется в зоне затопления. В ближайшие два-три дня в Кургане будет наиболее сложная ситуация из-за паводка, прогнозирует губернатор.

Сложная паводковая ситуация сложилась сразу в нескольких регионах России — в соседней с Курганской Тюменской области, а также в Оренбургской. В последней от подтопления серьезно пострадали столица региона и Орск — оба города расположены на реке Урал. В обоих городах вода уже начала убывать, однако в самом Оренбурге она все еще значительно превышает опасный уровень в 930 см — по данным на вечер 15 апреля, уровень был 1153 см. В Орске — 6 м (на максимуме было около 10 м).