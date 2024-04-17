Свыше 13,5 тыс. человек эвакуировали из Курганской области из-за паводка

Фото: ГУ МЧС по Курганской области

Власти Курганской области вывезли более 13,5 тыс. человек с территорий региона, уже затронутых паводком, и из зон с риском подтопления, сообщило в телеграм-канале областное правительство.

На 08:00 (06:00 мск) 17 апреля эвакуированы 13 тысяч 567 человек, большинство разместились у родственников. Для остальных в регионе открыты пункты временного размещения (ПВР) с горячей едой и предметами первой необходимости. Там также дежурят медики, полицейские и работают психологи.

По последним данным властей, в таких пунктах 931 человек, в том числе 200 детей.

К утру 17 апреля уровень воды в реке Тобол превысил 850 см.

В ночь на среду губернатор Вадим Шумков опубликовал в своем телеграм-канале ролик, где показаны затопленные районы в правобережной части Кургана. «В Кетовском округе уровень воды в Тоболе уже более 10 м. В Кургане перешагнул за 8 метров. Это означает, что и здесь уровень воды будет продолжать расти», — написал он.

Шумков предупреждал, что затопление грозит не только правобережной части города, но и центральной части, Восточного, Кулацкого и других микрорайонов, «если дамба не выдержит». Также, по его прогнозу, если в Тоболе уровень воды достигнет 14 м, необходимо будет эвакуировать около 280 тыс. человек.

Несколько российских регионов в начале апреля столкнулись с паводком. Наиболее сложная обстановка в Оренбургской области, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, защищавшую город.

Для ликвидации последствий наводнения в регионах правительство по поручению президента создало специальную комиссию. Ее возглавил министр по чрезвычайным ситуациям России Александр Куренков.