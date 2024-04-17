Глава МЧС предсказал подъем воды в Кургане до исторического максимума

Куренков допустил подъем воды у Кургана до исторического максимума в 10 м

Уровень воды в районе Кургана в ближайшие дни достигнет 10 м. По словам главы МЧС Куренкова, это будет исторический максимум. По данным на 20:00 мск, вода в Кургане повысилась до 943 см, день назад было 794 см

Фото: Евгений Кузьмин / РИА Новости

Уровень воды в районе Кургана в ближайшее время достигнет 10 м, что станет историческим максимумом, сообщил глава МЧС Александр Куренков на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Что касается Курганской области, здесь волна паводка подошла непосредственно к городу Кургану. В ближайшие дни мы ожидаем максимального уровня воды, который, по прогнозам, будет достигать 10 м, что является историческим максимумом», — сказал Куренков.

Всего в Курганской области, по данным на 17 апреля, остаются подтопленными более 600 жилых домов, 2 тыс. дачных домов, свыше 3,5 тыс. приусадебных участков, пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог, уточнил министр.

В Курганской области с 8 апреля из-за угрозы наводнения действует режим ЧС. Губернатор региона Вадим Шумков призывал местных жителей «не испытывать судьбу» и не оставаться на подтопляемых территориях. С территорий области, затронутых паводком, и из зон с риском подтопления, эвакуированы более 13,5 тыс. человек.

По состоянию на 20:00 мск уровень воды в районе Кургана повысился до отметки 943 см, пишет губернатор Шумков в своем телеграм-канале. Накануне, 16 апреля, по его словам, в это же время было 794 см.