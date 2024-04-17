В Курганской области ограничили движение грузовиков по трассе «Иртыш»

Из-за паводка в Курганской области ограничили транзит грузовиков по трассе «Иртыш», посты ДПС будут направлять их в объезд. Перевозчики считают, что это негативно повлияет на логистику, задержки товаров приведут к росту цен

Фото: МВД России

На автомагистрали «Иртыш» (Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск) ввели ограничения на транзитный проезд для грузовиков в Курганской области, сообщает региональное управление МВД. Уточняется, что меры не распространяются на транспортные средства тех, кто проживает в районе действия режима ЧС.

На трассе выставят мобильные посты ДПС, которые с 15:00 до 20:00 по местному времени (13:00 — 18:00 мск) будут перенаправлять грузовики в объезд Курганской области.

«Цель данного мероприятия — исключить движение грузовиков на участке федеральной трассы «Иртыш» в границах города Кургана («Омский мост»), который в настоящее время эксплуатируется в режиме повышенной транспортной нагрузки», — заявили в ведомстве.

15 апреля «Уралуправтодор» предупредил о режиме повышенной готовности в Курганской области и рекомендовал использовать объездные пути, опубликовав карту с вариантом объезда.

Президент национальной ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин считает, что ограничение на транзит грузовиков «очень плохо» отразится на логистике: она может остановиться, поскольку перевозчики не могут проехать ни по федеральным, ни по региональным трассам. В результате возникнут задержки поставок товаров, что «скажется на потерях, поднятии цены».

«Мне буквально час назад звонил перевозчик из Кургана. Там федеральные трассы закрыты, он поехал объезжать по региональным трассам, а на региональных трассах просушка дорог — запрет. Сотрудники контролирующих органов остановили данного перевозчика, теперь везут его на штрафстоянку. Они поехали по той дороге, где паводка нет, по региональной. А его там встречают сотрудники Ространснадзора и привлекают к ответственности. <...> Надо же, наоборот, быстрее, чтобы машины побыстрее проехали, чтобы они не попали в паводок», — рассказал он.

В Курганской области 8 апреля из-за угрозы наводнения ввели режим ЧС и объявили превентивную эвакуацию. Губернатор региона Вадим Шумков призвал местных жителей «не испытывать судьбу» и не оставаться на подтопляемых территориях. К 17 апреля из опасных мест по всему региону вывезли более 13,5 тыс. человек. Утром 17 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил опасную отметку (850 см). К 16:00 мск уровень воды в Кургане составил 927 см.