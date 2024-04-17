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Туроператоры спрогнозировали, когда наладится график рейсов в Дубай

Туроператоры допустили возобновление полетов в Дубай после ливней к 18 апреля

Туроператоры спрогнозировали, когда наладится график рейсов в Дубай
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Полеты в Дубай и из него могут возобновиться по обычному графику 18 апреля, сообщил РБК вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Сейчас погодные условия улучшаются, и ожидается, что авиакомпании войдут в привычный график работы с 18 апреля», — сказал Горин.

По его данным, в Дубае на задержанных рейсах скопились около 3 тыс. россиян, которые смогут вылететь по мере открытия аэропорта. «Мы рекомендуем туристам приезжать в аэропорт после получения точной и информации о рейсе за четыре-пять часов до вылета», — посоветовал вице-президент РСТ.

Он уточнил, что если турист путешествует с помощью туркомпании, то по поводу переоформления билетов и размещения в гостинице на время задержки рейса ему надо обращаться к туроператору. Если же турист путешествует самостоятельно, то ему надо звонить в контактный центр его авиакомпании, добавил Горин.

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Генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов рассказал, что погода в ОАЭ наладилась и часть туристов продлили свои путешествия, оставшиеся в Москве пассажиры перенесли рейсы, информации о проблемах от отельеров не было, экскурсии возобновляются.

В туркомпании «Русский экспресс» заявили, что поддерживают связь с авиакомпаниями, чтобы посадить туристов на рейсы либо разместить их в отелях за свой счет.

«Глубина бронирования остается на прежнем уровне, это природное явление, которое очень редко бывает в Эмиратах, поэтому проблема будет решена за один-два дня», — подытожил вице-президент РСТ.

В ночь на 16 апреля на Объединенные Арабские Эмираты обрушились ливни. По данным Национального метеорологического центра ОАЭ, на территории страны выпало самое большое количество осадков за последние 75 лет.

Затопило дороги, торговые центры, станции метро и один из самых больших транспортных узлов в мире — международный аэропорт Дубая. Вечером 16 апреля «Аэрофлот» перенес время вылета нескольких рейсов из Дубая в Москву на 17 апреля.

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Теги
Дубай ОАЭ ливни непогода туристы Российский союз туриндустрии
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