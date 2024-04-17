«Аэрофлот» объявил расписание вылета задержанных в Дубае рейсов

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Российская авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала расписание рейсов из Дубая в Москву, задержанных из-за ливней в эмирате. План вылетов опубликовала пресс-служба авиаперевозчика в телеграм-канале.

Ближайший рейс из Дубая в Москву — SU527, перенесенный с 16 апреля, вылетит в 16:00 по местному времени (15:00 мск) 17 апреля. В этот же день в российскую столицу отправят три других рейса за 17 апреля:

SU525 — в 18:50;

SU521 — в 20:05;

SU527 — в 21:15.

Во всех случаях указано дубайское время.

Кроме того, из Дубая в Москву уже отправили рейс SU525 за 16 апреля, завершается посадка на самолет, выполняющий рейс SU521 в столицу России за ту же дату. Из Москвы, в свою очередь, вылетел рейс SU520 за 17 апреля.

Обозначенные в расписании рейсы Москва — Дубай SU524 и SU526 вылетели из ОАЭ в 14:00 и 13:38 по местному времени соответственно, уточнили РБК в пресс-службе «Аэрофлота».

В ночь на 16 апреля на Объединенные Арабские Эмираты обрушились ливни, один из самых больших транспортных узлов в мире — международный аэропорт Дубая затопило. По данным Национального метеорологического центра ОАЭ, на территории страны выпало самое большое количество осадков за последние 75 лет. В Дубае оказались затоплены дороги и торговые центры, а также станция метро Onpassive. К вечеру того же дня в городе выпала годовая норма осадков — 12 см.

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Согласно данным FlightAware, в главном аэропорту Дубая 16 апреля было отменено 62 рейса, задержано более 600. По сведениям Ассоциации туроператоров России, посадки на рейс из ОАЭ к утру 17 апреля ожидали около 2,5 тыс. россиян.