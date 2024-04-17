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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ задержала двух жителей Томской области за финансирование ВСУ

ФСБ заподозрило двух жителей Томской области в госизмене за переводы ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: SGr / Fotodom / Shutterstock
Фото: SGr / Fotodom / Shutterstock

Оперативники управления ФСБ по Томской области задержали двух местных жителей по подозрению в перечислении денег на нужды вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба управления, передает ГТРК «Томск».

По версии следствия, задержанные переводили деньги на «платежные реквизиты в интересах вооруженных сил Украины», пишет издание. «Переводы денег контролировали украинские кураторы, они же вели переписку в закрытых группах социальных сетей», — считают следователи.

В отношении мужчин теперь расследуется уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса (государственная измена), которая предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное лишение свободы.

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Фото:Дмитрий Кандинский / Fotodom / Shutterstock

В феврале этого года в отношении 19-летнего волгоградца завели дело о госизмене за перевод денег украинским военным. По данным ведомства, он переводил деньги на покупку дронов, раций и другого оборудования.

Дела о госизмене подследственны ФСБ. Максимальное наказание по статье о госизмене с весны 2023 года предусматривает пожизненное лишение свободы. Дела по этой статье обычно рассматриваются в закрытом порядке.

С начала военной операции на Украине российские власти регулярно сообщают о возбуждении дел о госизмене и вынесении приговоров по этой статье.

В частности, 4 апреля суд приговорил жителя Омска к 12 годам колонии строгого режима по этой статье. По версии следствия, бывший сотрудник омского предприятия оборонно-промышленного комплекса собрал секретные сведения и планировал передать их властям Германии в обмен на помощь в переезде.

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Теги
ФСБ задержание Томская область
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