Жителя Омска приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Жителю Омска дали 12 лет колонии за госизмену

Фото: prok_omsk / Telegram

Омский областной суд приговорил 46-летнего местного жителя к 12 годам колонии строгого режима по статье о госизмене, сообщила РБК пресс-служба управления ФСБ по региону.

По версии ведомства, мужчина — бывший сотрудник омского предприятия оборонно-промышленного комплекса — собрал секретные сведения. Он планировал передать их властям Германии в обмен на помощь в переезде.

При задержании у мужчины изъяли флеш-накопитель с координатами одной из войсковых частей Омска и данными о ее руководстве, а также файл с документами и фото для оформления шенгенской визы.

Мужчину признали виновным по ст. 275 Уголовного кодекса (государственная измена с наказанием вплоть до пожизненного заключения).

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год», — добавили в ведомстве.

С начала военной операции на Украине российские власти регулярно сообщают о возбуждении дел о госизмене и вынесении приговоров по этой статье.

В частности, в конце марта 2024 года жителя Комсомольска-на-Амуре обвинили в госизмене за планы передать Украине данные о предприятии оборонно-промышленного комплекса.

По версии ФСБ, он связался с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины через интернет.