ФСБ задержала двух жителей Саранска за съемку стратегических объектов
Ленинский районный суд Саранска отправил под арест двух местных жителей, которые снимали стратегические объекты в регионе, за что были задержаны сотрудниками управления ФСБ. Арестованным вменяется участие в деятельности террористической организации, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ Мордовии.
Как следует из материалов дела, двое 19-летних юношей связались с представителем неназванного украинского военизированного объединения, признанного террористическим на территории России, чтобы вступить в его ряды. «Куратор» организации выдал им задание снять на фото и видео стратегические объекты Саранска, полагает следствие.
Затем саранчане планировали выехать на Украину транзитом через территорию третьей страны, чтобы принять участие в боях против Вооруженных сил России, сообщили в ФСБ.
В отношении молодых людей расследуется уголовное дело по ст. 205.5 Уголовного кодекса (участие в деятельности террористической организации), санкция по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.
10 апреля Второй Западный окружной военный суд признал выходца из Республики Татарстан виновным в покушении на госизмену и попытке примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Легион «Свобода России». Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы, сообщили РБК в суде.
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