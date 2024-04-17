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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ задержала двух жителей Саранска за съемку стратегических объектов

ФСБ задержала двух юношей за съемку стратегических объектов Саранска
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Кандинский / Fotodom / Shutterstock
Фото: Дмитрий Кандинский / Fotodom / Shutterstock

Ленинский районный суд Саранска отправил под арест двух местных жителей, которые снимали стратегические объекты в регионе, за что были задержаны сотрудниками управления ФСБ. Арестованным вменяется участие в деятельности террористической организации, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ Мордовии.

Как следует из материалов дела, двое 19-летних юношей связались с представителем неназванного украинского военизированного объединения, признанного террористическим на территории России, чтобы вступить в его ряды. «Куратор» организации выдал им задание снять на фото и видео стратегические объекты Саранска, полагает следствие.

Затем саранчане планировали выехать на Украину транзитом через территорию третьей страны, чтобы принять участие в боях против Вооруженных сил России, сообщили в ФСБ.

В отношении молодых людей расследуется уголовное дело по ст. 205.5 Уголовного кодекса (участие в деятельности террористической организации), санкция по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.

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Фото:РИА Новости

10 апреля Второй Западный окружной военный суд признал выходца из Республики Татарстан виновным в покушении на госизмену и попытке примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Легион «Свобода России». Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы, сообщили РБК в суде.

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Теги
Мордовия Саранск ФСБ задержание
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