Emirates приостановила регистрацию для вылетающих из Дубая

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Авиакомпания Emirates временно прекратила регистрировать пассажиров, вылетающих из международного аэропорта Дубая, из-за погодных условий. Как следует из сообщения перевозчика в социальной сети X, такие меры продлятся как минимум до полуночи среды.

В авиакомпании отметили, что это решение связано с «операционными проблемами, вызванными плохой погодой и дорожными условиями».

Пассажиры транзитных рейсов, следующих через Дубай, смогут продолжить путешествие. В Emirates добавили, что отдельные рейсы могут прибывать и отправляться с задержками, поэтому пассажирам необходимо следить за актуальным расписанием полетов на сайте перевозчика.

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В ночь на вторник на Объединенные Арабские Эмираты обрушились ливни, один из самых больших транспортных узлов в мире — международный аэропорт Дубая затопило. По данным Национального метеорологического центра ОАЭ, на территории страны выпало самое большое количество осадков за последние 75 лет — в городе Эль-Айн менее чем за 24 часа выпало 254,8 мм осадков. В Дубае оказались затоплены дороги и торговые центры, а также станция метро Onpassive. К вечеру вторника выпала годовая норма осадков — 12 см.

Согласно данным FlightAware, в главном аэропорту Дубая 16 апреля было отменено 62 рейса, задержано более 600.

По информации Ассоциации туроператоров России на утро среды, рейсов из ОАЭ, отложенных из-за ливней, ожидают около 2,5 тыс. россиян. Им предоставили размещение и питание.

Авиакомпания Flydubai отменила до 17 апреля все рейсы, вылетающие из Дубая, о задержке нескольких вылетов сообщил «Аэрофлот».