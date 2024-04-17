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Военная операция на Украине ,  
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В Дании согласовали новый пакет помощи Киеву на $313 млн

Дания согласовала новый пакет помощи Украине на $313 млн
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Правительство Дании согласовало выделение Украине 17-го пакета помощи в размере 2,2 млрд крон ($313,8 млн), сообщило Министерство обороны королевства.

Из них 200 млн крон ($28,5 млн) пойдут на развитие оборонной промышленности Украины. Остальные средства пойдут на военно-морской флот, а также производство и закупку беспилотников и компонентов ракет. В период с 2022 по 2028 год Дания планирует выделить Украине 41,4 млрд крон ($5,9 млрд), часть этих средства — около 23,1 млрд крон ($3,29 млрд) — останутся в резерве фонда «Украина».

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Фото:Lior Mizrahi / Getty Images

В феврале премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала европейские страны передать Украине вооружение, которое они сейчас не используют. Власти часто ссылаются на проблемы с темпами производства оружия, которые мешают увеличению поставок, но «вопрос не только в производстве», подчеркнула она.

Россия осуждает как финансовую, так и военную помощь Украине. Президент Владимир Путин ранее заявил, что танки Leopard «прекрасно горят» на Украине. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что если F-16 «будут работать» на Украине, то они будут подлежать уничтожению, как и другая иностранная военная техника.

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Теги
Дания военная помощь Украина
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