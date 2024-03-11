NYT назвала причину задержки обучения украинских пилотов в Дании

Обучение украинских пилотов управлению F-16 затянулось из-за их незнания английского языка, пишет NYT. Ранее по той же причине были сдвинуты сроки поставок истребителей Киеву. Россия осуждает любую помощь Запада Украине

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Обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 проходило медленнее, чем планировалось, из-за их незнания английского языка, пишет The New York Times (NYT).

По информации издания, обучение украинцев на базе в Дании началось в августе. Ожидается, что они будут готовы к полетам на F-16 в боевых условиях уже к лету.

NYT со ссылкой на источники отмечает большую неопределенность относительно сроков поставок и количества самолетов, а также сроков обучения украинских летчиков. Согласно планам, подготовка военнослужащих управлению западными самолетами должна проходить достаточно быстро, позволяя «сжать годы обучения в классе, упражнений на симуляторах и летную практику до месяцев». Однако все происходит медленнее, чем надеялись Украина и ее союзники, поскольку пилотам приходится «осваивать английский язык и западные военные практики», чтобы эффективно управлять F-16.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил изданию, что «обучение продвигается хорошо», и рассказал, что украинские пилоты уже совершили первые полеты. Вместе с тем он подчеркнул, что процесс «в конечном итоге определит продолжительность обучения».

После начала военной операции на Украине Киев говорил о потребности в современных западных истребителях, но изначально страны Запада, в том числе США и Германия, исключали такую возможность.

Глава Минобороны Дании назвал сроки отправки первых F-16 на Украину Политика

Однако в мае 2023 года была создана коалиция по закупкам истребителей F-16 для Киева. В нее вошли Великобритания, Франция, Дания, Нидерланды, США, Канада, Люксембург, Польша, Румыния, Швеция, Португалия, Норвегия, Греция и Бельгия. Сроки поставок будут зависеть от обучения украинских пилотов управлению самолетами. Киев хотел бы получить 40–50 истребителей для укрепления противовоздушной обороны, говорил советник министра обороны Украины Юрий Сак.



В феврале глава Минобороны Дании заявлял, что первые F-16 прибудут на Украину летом. Изначальна поставка была запланирована к старому Новому году, но сроки перенесли из-за задержки обучения украинских пилотов.

Российская сторона осуждает любую помощь Запада Киеву. В Кремле связывали планы поставок Украине истребителей с «растущей вовлеченностью» западных стран в конфликт. Глава российского МИДа Сергей Лавров называл подобные планы эскалацией и анонсировал «военно-технический ответ» Москвы. В Минобороны России обещали уничтожить обещанные Киеву западные истребители «за несколько недель».