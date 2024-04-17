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Наводнения в России ,  
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В Курганской области призвали к эвакуации жителей 21 населенного пункта

В Курганской области призвали к эвакуации жителей еще 21 населенного пункта
Сюжет
Наводнения в России
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Жителей Белозерского округа Курганской области призвали к эвакуации из-за подхода «большой воды». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа в телеграм-канале.

Округ находится рядом с областным центром — Курганом.

«Белозерцы, в Курган уже подступила большая вода! Уровень растет. Незамедлительно просим эвакуироваться», — говорится в сообщении.

В зоне возможного подтопления в Белозерском округе находятся 21 населенный пункт, добавили в пресс-службе. Для местных жителей подготовили 10 пунктов временного размещения, большинство из них расположены в школах.

Уровень воды у Кургана превысил опасную отметку
Общество
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Несколько регионов России столкнулись с паводками в начале апреля. Наиболее масштабные последствия от наводнения зафиксировали в Оренбургской области. В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от затопления. В Орске объявили эвакуацию, там подтопило тысячи домов. Позднее паводок пришел в областной центр.

В Курганской области 8 апреля из-за угрозы наводнения ввели режим ЧС и объявили превентивную эвакуацию. Губернатор региона Вадим Шумков призвал местных жителей «не испытывать судьбу» и не оставаться на подтопляемых территориях.

За несколько дней по всему региону из опасных мест вывезли более 13,5 тыс. человек. Утром 17 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил опасную отметку в 865 см.

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Теги
Курганская область паводок наводнение
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