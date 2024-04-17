Уровень воды у Кургана достиг опасной отметки

Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг опасной отметки в 850 см

К утру 17 апреля уровень воды в реке Тобол в городе вырос до 850 см, сообщили в областном правительстве. Губернатор Шумков предупреждал об угрозе затопления правобережья и центральной части Кургана

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Уровень воды в реке Тобол у кургана за последние четыре часа вырос на 20 см, по состоянию на 6:00 по местному времени (4:00 мск) он достиг опасной отметки 850 см, следует из данных в телеграм-канале областного правительства.

При этом «Интерфакс» пишет со ссылкой на данные карты «Паводок» о достижении уровня воды 919 см.

В Кетовском округе Курганской области возле нескольких сел уровень воды превысил отметку 10 м, «продолжается рост от 1 до 9 см», заявили власти. В правительстве призвали эвакуироваться жителей подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа, в том числе села Кетово.

В ночь на 17 апреля губернатор Вадим Шумков опубликовал в своем телеграм-канале ролик, где показаны затопленные районы в правобережной части Кургана. «В Кетовском округе уровень воды в Тоболе уже более 10 м. В Кургане перешагнул за 8 метров. Это означает, что и здесь уровень воды будет продолжать расти», — написал он.

Ранее Шумков предупреждал, что затопление грозит не только правобережной части города, но и центральной части, Восточного, Кулацкого и других микрорайонов, «если дамба не выдержит».

По данным МЧС на утро 16 апреля, более 13 тыс. человек были вынуждены оставить свои дома в Курганской области из-за паводка.