Мэрия Оренбурга: уровень воды в Урале в городе повысился до 1183 см

Уровень воды в Урале в Оренбурге повысился до 1183 см

Оренбург (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 1183 см, сообщила пресс-служба администрации города в телеграм-канале.

«По данным оренбургского гидрометцентра, с 8:00 13 апреля уровень воды в реке Урал поднялся на 12 см», — говорится в сообщении.

Уровень воды в реке Сакмара понижается, он составляет 749 см. За шесть часов показатель снизился на 4 см, отметили в пресс-службе мэрии.

В начале апреля в Оренбургской области начался паводок из-за потепления и быстрого таяния льдов. Наиболее серьезные последствия наводнения зафиксировали в Орске. 5 апреля там прорвало дамбу, которая защищала город от затопления.

В некоторых районах города объявили эвакуацию, на данный момент в Орске подтоплено почти 6 тыс. домов. Пик паводка в городе зафиксировали 9 апреля.

Наводнение пришло и в областной центр. Ранним утром 12 апреля уровень воды в Урале рядом с Оренбургом достиг 1115 см при опасной отметке 930 см. Позднее вода дошла до отметки 1171 см. В некоторых районах Оренбурга и поселках поблизости объявили массовую эвакуацию.

По данным на 13 апреля, в городе затопило более 2,9 тыс. домов и 4,9 тыс. приусадебных участков. В эвакуацию отправили более 1,5 тыс. горожан, по всей области из опасных мест вывезли 13 тыс. человек.