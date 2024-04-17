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Наводнения в России ,  
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Уровень воды в Тоболе в Кургане достиг 830 см

Уровень воды в реке Тобол вблизи Кургана достиг 830 см
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Наводнения в России

Уровень воды в реке Тобол вблизи Кургана достиг 830 см. Об этом сообщило правительство Курганской области в своем телеграм-канале.

«В Кургане на 17 апреля на 2:00 уровень составляет 830 см, + 26 см за 2 часа», — говорится в сообщении. Курганское правительство отметило, что рост уровня воды в Тоболе стал более интенсивным.

Утром 16 апреля власти заявили, что уровень воды в Тоболе у Кургана за сутки вырос более чем на метр и достиг 742 см. Они отметили, что в сторону города «идет колоссальный объем воды».

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Фото:Мария Лисицына / РБК

Губернатор Вадим Шумков предупреждал, что затопление грозит правобережной части Кургана, а также центральной части, Восточного, Кулацкого и других микрорайонов, «если дамба не выдержит». Он призвал жителей эвакуироваться. По прогнозам Росгидромета, уровень воды в реке будет достигать 9–11 м.

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