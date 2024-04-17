Глава Минфина Египта рассказал о влиянии санкций на работу с Россией
Египетские власти знают, как справляться с влиянием антироссийских санкций, заявил «РИА Новости» глава Минфина страны Мухаммед Мааит на полях конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.
По его словам, иногда санкции Запада оказывают влияние на сотрудничество Москвы и Каира, однако Египет видит, как решить проблему. Министр добавил, что страны обсуждают возможность работы в стране российской платежной системы «Мир».
В настоящее время без ограничений «Мир», помимо России, принимают только в трех странах: Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии. Весной 2024 года карты «Мир» перестали работать в Киргизии и Армении.
Национальная система платежных карт — НСПК — оператор карт «Мир» попала под блокирующие санкции США в феврале 2024 года. НСПК создали в России в 2014 году после ввода санкций из-за присоединения Крыма на случай отключения карт международных платежных систем.
Российские власти считают международные санкции незаконными, неэффективными и настаивают на их отмене. Ограничения останутся надолго, признал президент Владимир Путин.
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