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Война санкций ,  
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Глава Минфина Египта рассказал о влиянии санкций на работу с Россией

Минфин Египта заявил о понимании принципов работы с Россией в условиях санкций
Сюжет
Война санкций
Мухаммед Мааит
Мухаммед Мааит (Фото: Christophe Gateau / dpa / Global Look Press)

Египетские власти знают, как справляться с влиянием антироссийских санкций, заявил «РИА Новости» глава Минфина страны Мухаммед Мааит на полях конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

По его словам, иногда санкции Запада оказывают влияние на сотрудничество Москвы и Каира, однако Египет видит, как решить проблему. Министр добавил, что страны обсуждают возможность работы в стране российской платежной системы «Мир».

В настоящее время без ограничений «Мир», помимо России, принимают только в трех странах: Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии. Весной 2024 года карты «Мир» перестали работать в Киргизии и Армении.

Карты «Мир» перестали работать в Киргизии
Финансы
Фото:Игорь Коваленко / EPA / ТАСС

Национальная система платежных карт — НСПК — оператор карт «Мир» попала под блокирующие санкции США в феврале 2024 года. НСПК создали в России в 2014 году после ввода санкций из-за присоединения Крыма на случай отключения карт международных платежных систем.

Российские власти считают международные санкции незаконными, неэффективными и настаивают на их отмене. Ограничения останутся надолго, признал президент Владимир Путин.

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Теги
Египет санкции против России международное сотрудничество платежная система "Мир"
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