Эрдоган подтвердил договоренность о визите Путина в Турцию

Президент России Владимир Путин посетит Турцию, однако дата его визита еще не определена. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.

«Мы часто созваниваемся с господином Путиным. Дата его визита в Турцию пока не определена. Я верю, что этот вопрос прояснится как можно скорее», — отметил Эрдоган.

Визит российского президента в Турцию обсуждается несколько месяцев. В последний раз Путин встретился там с Эрдоганом в сентябре прошлого года, после этого они провели несколько телефонных переговоров.

В конце февраля, поздравляя Эрдогана с 70-летним юбилеем, Путин обещал «не медлить» с визитом, рассказывал турецкий президент. По данным «РИА Новости», поездку, изначально запланированную на февраль, перенесли на конец апреля — начало мая.

8 марта Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе визита последнего в Турцию. Турецкий лидер предложил провести в его стране мирный саммит с участием Киева и Москвы. Зеленский выступил против участия России.