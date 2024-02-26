Путин по телефону поздравил Эрдогана с 70-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и поздравил его Турции с 70-летием. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин в разговоре с Эрдоганом отметил «его высокий авторитет в своей стране и за рубежом, многолетнюю государственную деятельность на благо турецкого народа и, в частности, укрепившиеся позиции Турции на международной арене». Он также заявил, что турецкий президент внес «существенный личный вклад» в развитие дружественных отношений между Россией и Турцией.

Российский президент также направил Эрдогану поздравительную телеграмму, в которой назвал турецкого коллегу «дорогим другом» и пожелал ему «доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности».

Реджеп Тайип Эрдоган родился 26 февраля 1954 года. Он занимает пост президента Турции с 2014 года. До этого (с 2003 по 2014 год) Эрдоган работал премьер-министром страны и мэром Стамбула (с 1994 по 1998 год).