 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин по телефону поздравил Эрдогана с 70-летним юбилеем

Путин поздравил Эрдогана с 70-летием и отметил его высокий авторитет

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и поздравил его Турции с 70-летием. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин в разговоре с Эрдоганом отметил «его высокий авторитет в своей стране и за рубежом, многолетнюю государственную деятельность на благо турецкого народа и, в частности, укрепившиеся позиции Турции на международной арене». Он также заявил, что турецкий президент внес «существенный личный вклад» в развитие дружественных отношений между Россией и Турцией.

Российский президент также направил Эрдогану поздравительную телеграмму, в которой назвал турецкого коллегу «дорогим другом» и пожелал ему «доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности».

Эрдоган стал «Почетным старейшиной Туркмении»
Политика
Реджеп&nbsp;Тайип&nbsp;Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган родился 26 февраля 1954 года. Он занимает пост президента Турции с 2014 года. До этого (с 2003 по 2014 год) Эрдоган работал премьер-министром страны и мэром Стамбула (с 1994 по 1998 год).

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий

35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео

Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине

Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты
Теги
Персоны
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Турция юбилей день рождения телефонный разговор
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
Материалы по теме
Эрдоган предложил Зеленскому посредничество в мирных переговорах
Политика
Кремль исключил визит Путина в Турцию до выборов
Политика
Эрдоган подарил Орбану электрокар и получил в ответ коня
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
Путин подписал закон о самозапрете на кредиты Финансы, 14:13
АСВ оценило объем средств на электронных кошельках QIWI Банка Финансы, 14:09
Путин по телефону поздравил Эрдогана с 70-летним юбилеем Политика, 14:07
«Кристаллу» отказали в регистрации абсента «Шаман» из-за псевдонима певца Бизнес, 14:00
Таможня штрафует покупателей «серых» товаров и наращивает экспорт: обзор Pro, 13:56
На льду Амура между Россией и Китаем устроили автогонки. Видео Общество, 13:52
Поел и сразу подобрел: как еда влияет на настроение Pro, 13:52
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Не только ETF. Как розничные трейдеры повлияли на рост крипторынка Крипто, 13:48
В Новой Зеландии во время ралли погибли 15-летний гонщик и его штурман Спорт, 13:47
В Израиле раскрыли сроки эвакуации палестинцев с юга сектора Газа Политика, 13:45
Красноярский бар «Элтон» закрылся после жалоб и рейда полиции Политика, 13:41
Смешные продажи: зачем веселить клиентов в b2b Pro, 13:39
Кремль оценил новые санкции США и Евросоюза против России Политика, 13:39
Российские войска заняли Ласточкино Политика, 13:29