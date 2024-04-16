Рогов: депутат Якименко в Запорожской области остался жив после покушения

Депутат в Запорожской области выжил после покушения

Антон Якименко (Фото: vrogov / Telegram)

Депутат Акимовского окружного совета Запорожской области Антон Якименко выжил после покушения. Об этом сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов в телеграм-канале.

«Жизни депутата <...> Антона Якименко ничего не угрожает. Основное направление взрыва прошло мимо, его задело по касательной», — написал Рогов.

Подрыв произошел, когда депутат открывал ворота, чтобы заехать на автомобиле во двор, сообщил Рогов. По его словам, взрывное устройство злоумышленники закрепили на воротах и «разместили на уровне головы» Якименко.

По данным Рогова, на месте работают следователи, в частности, сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей.





Покушение на депутата Якименко произошло 16 апреля. Рогов заявил, что к атаке причастна Украина, произошедшее он назвал терактом.

Антон Якименко — депутат от партии «Единая Россия». Также он занимает пост руководителя подразделения государственного унитарного предприятия «Государственный зерновой оператор «Акимовское».

12 апреля в Москве на Коровинском шоссе взорвался внедорожник бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Он получил травмы руки и ноги.

В своих соцсетях Прозоров заявил, что не сомневается в причастности к взрыву украинских властей и спецслужб. Подозреваемого в подрыве задержали.