Депутат в Запорожской области выжил после покушения
Депутат Акимовского окружного совета Запорожской области Антон Якименко выжил после покушения. Об этом сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов в телеграм-канале.
«Жизни депутата <...> Антона Якименко ничего не угрожает. Основное направление взрыва прошло мимо, его задело по касательной», — написал Рогов.
Подрыв произошел, когда депутат открывал ворота, чтобы заехать на автомобиле во двор, сообщил Рогов. По его словам, взрывное устройство злоумышленники закрепили на воротах и «разместили на уровне головы» Якименко.
По данным Рогова, на месте работают следователи, в частности, сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей.
Покушение на депутата Якименко произошло 16 апреля. Рогов заявил, что к атаке причастна Украина, произошедшее он назвал терактом.
Антон Якименко — депутат от партии «Единая Россия». Также он занимает пост руководителя подразделения государственного унитарного предприятия «Государственный зерновой оператор «Акимовское».
12 апреля в Москве на Коровинском шоссе взорвался внедорожник бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Он получил травмы руки и ноги.
В своих соцсетях Прозоров заявил, что не сомневается в причастности к взрыву украинских властей и спецслужб. Подозреваемого в подрыве задержали.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники