Рогов сообщил о покушении на депутата в Запорожской области

Рогов назвал покушение терактом и обвинил в нем Украину. По его словам, Якименко — депутат от партии «Единая Россия»

Антон Якименко (Фото: Vrogov / Telegram)

В Запорожской области был подорван депутат Акимовского окружного совета Антон Якименко, заявил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.

«Поступила информация, что сегодня террористы... подорвали депутата Акимовского окружного совета», — написал Рогов.

Произошедшее он назвал терактом. По его словам, он был организован Украиной.

Рогов сообщил, что Якименко — депутат от партии «Единая Россия», а также является руководителем подразделения государственного унитарного предприятия «Государственный зерновой оператор «Акимовское», на выборах в местные органы власти он вошел в первую тройку избирательного списка партии.

Экс-сотрудник СБУ рассказал о своем состоянии после покушения в Москве Политика

12 апреля в Москве был взорван внедорожник Land Cruiser, принадлежавший бывшему сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Прозорову. Прозоров был ранен. Сам он говорил, что «в порядке» и что не сомневается в причастности к взрыву украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.

16 апреля ФСБ отчиталась о задержании россиянина, подозреваемого в причастности к подрыву машины экс-сотрудника СБУ. Спецслужба утверждает, что мужчину завербовали на Украине осенью 2023 года, его куратор «действовал по прямому указанию» главы СБУ Малюка. Действия подозреваемого могут квалифицировать по статьям о теракте и госизмене, сообщила спецслужба.