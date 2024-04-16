Рогов сообщил о покушении на депутата в Запорожской области
В Запорожской области был подорван депутат Акимовского окружного совета Антон Якименко, заявил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.
«Поступила информация, что сегодня террористы... подорвали депутата Акимовского окружного совета», — написал Рогов.
Произошедшее он назвал терактом. По его словам, он был организован Украиной.
Рогов сообщил, что Якименко — депутат от партии «Единая Россия», а также является руководителем подразделения государственного унитарного предприятия «Государственный зерновой оператор «Акимовское», на выборах в местные органы власти он вошел в первую тройку избирательного списка партии.
12 апреля в Москве был взорван внедорожник Land Cruiser, принадлежавший бывшему сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Прозорову. Прозоров был ранен. Сам он говорил, что «в порядке» и что не сомневается в причастности к взрыву украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.
16 апреля ФСБ отчиталась о задержании россиянина, подозреваемого в причастности к подрыву машины экс-сотрудника СБУ. Спецслужба утверждает, что мужчину завербовали на Украине осенью 2023 года, его куратор «действовал по прямому указанию» главы СБУ Малюка. Действия подозреваемого могут квалифицировать по статьям о теракте и госизмене, сообщила спецслужба.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники