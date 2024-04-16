 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Рогов сообщил о покушении на депутата в Запорожской области

Рогов сообщил о покушении на депутата Акимовского окружного совета Якименко
Рогов назвал покушение терактом и обвинил в нем Украину. По его словам, Якименко — депутат от партии «Единая Россия»
Антон Якименко
Антон Якименко (Фото: Vrogov / Telegram)

В Запорожской области был подорван депутат Акимовского окружного совета Антон Якименко, заявил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.

«Поступила информация, что сегодня террористы... подорвали депутата Акимовского окружного совета», — написал Рогов.

Произошедшее он назвал терактом. По его словам, он был организован Украиной.

Рогов сообщил, что Якименко — депутат от партии «Единая Россия», а также является руководителем подразделения государственного унитарного предприятия «Государственный зерновой оператор «Акимовское», на выборах в местные органы власти он вошел в первую тройку избирательного списка партии.

Экс-сотрудник СБУ рассказал о своем состоянии после покушения в Москве
Политика

12 апреля в Москве был взорван внедорожник Land Cruiser, принадлежавший бывшему сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Прозорову. Прозоров был ранен. Сам он говорил, что «в порядке» и что не сомневается в причастности к взрыву украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.

16 апреля ФСБ отчиталась о задержании россиянина, подозреваемого в причастности к подрыву машины экс-сотрудника СБУ. Спецслужба утверждает, что мужчину завербовали на Украине осенью 2023 года, его куратор «действовал по прямому указанию» главы СБУ Малюка. Действия подозреваемого могут квалифицировать по статьям о теракте и госизмене, сообщила спецслужба.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Владимир Рогов покушение Запорожская область депутат
Материалы по теме
Губернатора Чибиса выписали из больницы после покушения с ножом
Политика
Экс-депутата Госдумы обвинили в покушении на ректора Института теологии
Общество
Рогов заявил о предотвращении покушения на доверенное лицо Путина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 99,79 (+0,07) Инвестиции, 15 апр, 16:28 Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 93,59 (+0,15) Инвестиции, 15 апр, 16:28
Путин поговорил с президентом Ирана после атаки на Израиль Политика, 16:02
Знакомьтесь с Девом Пателем: как индийский рыцарь стал манкимэном Life, 15:57
Россиянка проиграла 204-й ракетке мира на турнире WTA во Франции Спорт, 15:55
Зеленский ужесточил правила мобилизации Политика, 15:53
В Греции зажгли огонь Олимпийских игр 2024 года. Фоторепортаж Общество, 15:50 
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:46
Патрушев заявил о проблеме прогнозирования паводков в регионах Общество, 15:45
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
В лесу в Ленобласти нашли тело инкассатора с огнестрельным ранением Общество, 15:39
Фонд Сороса в Киргизии прекратил работу из-за закона об иноагентах Политика, 15:38
Курганский губернатор призвал людей «не испытывать судьбу» из-за паводка Общество, 15:34
Хачанов снялся с крупного турнира в Барселоне Спорт, 15:25
NASA признала, что упавший на дом во Флориде мусор прилетел с МКС Технологии и медиа, 15:18
На Настю Ивлееву составили протокол о дискредитации армии России Общество, 15:18
В Хабаровском крае лед снес мост через реку Сутырь Общество, 15:10