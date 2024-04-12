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Военная операция на Украине ,  
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Владельцем взорвавшейся в Москве машины оказался экс-сотрудник СБУ

Владельцем взорванной в Москве машины оказался экс-сотрудник СБУ Прозоров
Сюжет
Военная операция на Украине
Владелец взорванной машины Василий Прозоров в 2019 году заявлял, что был сотрудником СБУ, а с 2014 года начал сотрудничать с российскими спецслужбами
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Владельцем взорвавшегося на Коровинском шоссе в Москве автомобиле оказался бывший сотрудник Службы безопасности Украины, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Телеканал РЕН и телеграм-канал Baza приводят его имя — Василий Прозоров. Взорванная машина действительно принадлежит Прозорову, сказал его помощник агентству «РИА Новости».

Управление СК по Москве возбудило уголовное дело по факту взрыва, ход расследование контролирует столичная прокуратура.

Взрыв во дворе дома на Коровинском шоссе на севере Москвы прогремел днем 12 апреля. По данным «РИА Новости», под автомобилем Land Cruiser сработало взрывное устройство, водитель пострадал.

Владельцем взорвавшейся в Москве машины оказался экс-сотрудник СБУ
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Василий Прозоров в 2019 году дал в Москве пресс-конференцию, во время которой рассказал, что с 1999 по 2018 годы работал в СБУ, а с 2014 года, после Евромайдана и смены власти на Украине, «по идеологическим мотивам» начал сотрудничать с российскими спецслужбами.

СБУ подтверждала, что Прозоров был сотрудником украинской спецслужбы, он старшим консультантом-экспертом одного из отделов штаба антитеррористического центра ведомства, однако был уволен оттуда за систематическое употребление алкоголя на рабочем месте и «дискредитацию звания офицера».

В конце прошлого года в Подмосковье был убит бывший депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Источники AFP и агентства УНИАН сообщали, что убийство Кивы организовала СБУ. 

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
СБУ взрыв машина Москва уголовное дело
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