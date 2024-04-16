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Наводнения в России ,  
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Режим ЧС ввели в Улан-Удэ и двух районах Бурятии из-за паводков

Паводок на реке Селенга в Бурятии затронул три муниципалитета
Сюжет
Наводнения в России
Фото: alexeytsydenov / Telegram
Фото: alexeytsydenov / Telegram

Власти Бурятии ввели межмуниципальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Улан-Удэ, Иволгинском и Прибайкальском районах Бурятии из-за ухудшения паводковой обстановки на реке Селенге, сообщил глава региона Алексей Цыденов.

Такой режим означает, что ЧС охватывает территорию двух и более муниципалитетов в одном регионе, при этом количество травмированных и погибших составляет не более 50 либо размер материального ущерба составляет не более 12 млн руб. О погибших от паводка в Бурятии не сообщается.

По словам главы региона, на этих территориях сейчас подтоплено порядка 600 приусадебных участков, в нескольких жилых домах вода поднялась выше уровня пола. Так, в Иволгинском районе обнаружили несколько домов, где вода добралась выше окна. Такое жилье считается полностью утраченным. «Комиссия оценит ущерб, и, безусловно, там будут другие выплаты, уже более существенная поддержка», — заверил Цыденов. В целом региональные власти обещают пострадавшим от паводка выплаты в размере 10 тыс. руб. на человека.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Кроме того, жителям помогут просушить дома: выдадут тепловые пушки и топливо. Земельные участки ждет дезинфекция, работу сетей электроснабжения и дороги восстановят.

В Бурятии также продолжают подрывать лед и очищать русло реки. В частности, за вторник планируется разобрать три затора: в районе Вознесеновки, Ошуркова и Еловки-Татаурово. «И мы верим, что это позволит минимизировать последствия», — добавил губернатор.

По данным управления МЧС Бурятии, спасатели эвакуировали из-за паводка 45 жителей Прибайкальского района республики.

С последствиями паводков столкнулись также Курганская, Оренбургская, Томская, Тюменская области и другие регионы. В МЧС среди причин называли переувлажнение почвы и ее последующее промерзание зимой, большое количество снега, резкое потепление и обильные осадки.

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Фото:ГУ МЧС по Республике Бурятия

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Теги
Бурятия паводки ЧС Алексей Цыденов
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