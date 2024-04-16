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Наводнения в России ,  
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В трех селах Тюменской области объявили эвакуацию из-за паводка

Правительство Тюменской области: в трех селах объявлена эвакуация из-за паводка
Сюжет
Наводнения в России
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В трех селах Казанского района Тюменской области началась эвакуация жителей из-за наступающего паводка. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона во «ВКонтакте».

«В селах Паленка, Новогиреевка, Афонькино проходит эвакуация. В населенных пунктах есть опасность затопления», — говорится в сообщении.

Ранее власти региона объявили эвакуацию для жителей села Казанское.

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Несколько регионов России столкнулись весной 2024 года с паводками. В начале апреля наводнения начались в Оренбургской области, сильнее всего пострадал Орск. 5 апреля там прорвало дамбу, которая защищала город от подтоплений, власти объявили эвакуацию. Вода затопила 6 тыс. домов. Пик паводка в Орске зафиксировали 9 апреля.

Из-за угрозы затоплений в Тюменской области 8 апреля объявили режим ЧС, вода начала подниматься в реке Ишим. Губернатор региона Александр Моор сообщил, что в зоне затопления окажутся свыше 50 населенных пунктов.

15 апреля уровень воды в Ишиме на гидропосту в районе села Ильинка вырос до 781 см. Критическая отметка для этого поста составляет 800 см. Пика паводка в области ожидают 23–25 апреля.

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Теги
Тюменская область паводок наводнение
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