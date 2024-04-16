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Наводнения в России ,  
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В Бурятии затопило более 470 участков

МЧС: в Бурятии затопило более 470 приусадебных участков и два жилых дома
Сюжет
Наводнения в России
Фото: ГУ МЧС по Республике Бурятия
Фото: ГУ МЧС по Республике Бурятия

В трех муниципальных образованиях Бурятии подтоплены 473 приусадебных участка и два жилых дома, сообщило региональное управление МЧС в телеграм-канале.

В СНТ «Академия» и «Колос», а также в квартале Зеленая поляна в селе Сотниково для оказания помощи населению дежурят спасатели.

Причиной паводка стал затор льда на реке Селенга. Сейчас там проводятся взрывные работы. Накануне, 15 апреля, в Иволгинском районе сотрудники МЧС вместе со спасателями и личным составом инженерно-саперного подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа подорвали первые заряды.

Иволгинский район находится на левом берегу Селенги. В селе Верхняя Иволга расположен центр российского буддизма — Иволгинский дацан.

В Бурятии сообщили о подтоплении жилых домов из-за паводка
Общество
Фото:alexeytsydenov / Telegram

14 апреля в Улан-Удэ в связи с паводком частично ввели режим повышенной готовности. На следующий день губернатор Алексей Цыденов сообщил об 11 подтопленных домах. Эвакуированы 22 человека, в том числе шестеро детей.

С конца марта в нескольких регионах России идут масштабные паводки. Глава МЧС Александр Куренков объяснил это большим количеством снега, резким потеплением и обильными осадками, а также переувлажнением и последующим промерзанием почвы.

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Теги
Бурятия паводок наводнение
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