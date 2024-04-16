В Бурятии затопило более 470 участков
В трех муниципальных образованиях Бурятии подтоплены 473 приусадебных участка и два жилых дома, сообщило региональное управление МЧС в телеграм-канале.
В СНТ «Академия» и «Колос», а также в квартале Зеленая поляна в селе Сотниково для оказания помощи населению дежурят спасатели.
Причиной паводка стал затор льда на реке Селенга. Сейчас там проводятся взрывные работы. Накануне, 15 апреля, в Иволгинском районе сотрудники МЧС вместе со спасателями и личным составом инженерно-саперного подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа подорвали первые заряды.
Иволгинский район находится на левом берегу Селенги. В селе Верхняя Иволга расположен центр российского буддизма — Иволгинский дацан.
14 апреля в Улан-Удэ в связи с паводком частично ввели режим повышенной готовности. На следующий день губернатор Алексей Цыденов сообщил об 11 подтопленных домах. Эвакуированы 22 человека, в том числе шестеро детей.
С конца марта в нескольких регионах России идут масштабные паводки. Глава МЧС Александр Куренков объяснил это большим количеством снега, резким потеплением и обильными осадками, а также переувлажнением и последующим промерзанием почвы.
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