 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Патрушев подтвердил связь исполнителей теракта в «Крокусе» с Украиной

Патрушев: связь исполнителей теракта в «Крокусе» с Украиной подтверждена
Николай Патрушев
Николай Патрушев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Следствие подтвердило связь Киева с террористами из «Крокус Сити Холла», сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.

По его словам, теракт стал одним из примеров активизации на территории России украинских диверсантов.

На этой встрече он обсудил дополнительные меры по совершенствованию гражданской обороны и обеспечению безопасности граждан в регионах Северо-Западного округа.

«Не добившись успеха на поле боя, преступный киевский режим при поддержке англосаксов и их приспешников и при их непосредственной координации преднамеренно совершает диверсии в отношении гражданских объектов», — сказал Патрушев (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что речь идет об обстрелах приграничных регионов, терактах в местах массового пребывания людей, покушениях на представителей власти и журналистов.

Например, следствие подтверждает связь исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с украинскими националистами, заявил пресс-секретарь Совбеза.

Патрушев обвинил НАТО в подготовке диверсантов для операций против России
Политика
Николай Патрушев

В конце марта директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что спецслужбы знают организаторов диверсионных акций в России и сделают все необходимое, чтобы их наказать. Он рассказал, что спецслужбы выявляют россиян, которые уехали на Украину и организовали там боевые подразделения, а также тех, кто только собирался это сделать.

Патрушев отмечал, что организаторов операций против России готовят инструкторы стран НАТО. Он обвинил альянс в организации обстрелов российских территорий.

18 марта президент Владимир Путин сообщил, что дал указания на случай выявления диверсантов на российской территории, в том числе участников запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК).

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Николай Патрушев Совет безопасности Украина диверсанты «Крокус Сити Холл» теракт
Николай Патрушев фото

Николай Патрушев

секретарь Совета безопасности России, экс-директор ФСБ
11 июля 1951 года
Материалы по теме
Кадыров рассказал об отражении атаки диверсантов в Белгородской области
Политика
Минобороны заявило об ударах по диверсантам у границы
Политика
Путин призвал ФСБ наказывать диверсантов без срока давности
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 99,79 (+0,07) Инвестиции, 15 апр, 16:28 Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 93,59 (+0,15) Инвестиции, 15 апр, 16:28
Суд арестовал мужчину за фиктивную регистрацию фигурантов дела «Крокуса» Общество, 14:32
Риелторы сообщили об удвоении предложения элитного жилья в Москве Недвижимость, 14:31
Мосбиржа впервые раскрыла долю IPO-акций в портфелях частных инвесторов Финансы, 14:30
«Зенит» устроит «Шашлык фест» перед матчем со «Спартаком» Спорт, 14:27
Рассылка ушла с ошибкой. Как обратить ситуацию в свою пользу Pro, 14:21
В Дубае из-за сильного дождя перекрыли дороги и затопило метро. Видео Общество, 14:19
Белгородское село Поповка осталось без света после обстрела Политика, 14:11
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
«Сбер» предложил российским компаниям открывать депозиты в рупиях Финансы, 14:04
«Мать и дитя» получила официальное согласие Кипра на переезд в Россию Инвестиции, 13:59
Тушение зоопарка в Евпатории, где погибло более 200 животных. Видео Общество, 13:56
Режим ЧС ввели в Улан-Удэ и двух районах Бурятии из-за паводков Общество, 13:55
Экс-тренер сборной России покинул худший клуб Первой лиги Спорт, 13:54
Отключение электричества в Энергодаре не повлияло на Запорожскую АЭС Политика, 13:52
Гайд по онбордингу: как интегрировать новичков в коллектив Pro, 13:50