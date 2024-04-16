Патрушев подтвердил связь исполнителей теракта в «Крокусе» с Украиной

Николай Патрушев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Следствие подтвердило связь Киева с террористами из «Крокус Сити Холла», сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.

По его словам, теракт стал одним из примеров активизации на территории России украинских диверсантов.

На этой встрече он обсудил дополнительные меры по совершенствованию гражданской обороны и обеспечению безопасности граждан в регионах Северо-Западного округа.

«Не добившись успеха на поле боя, преступный киевский режим при поддержке англосаксов и их приспешников и при их непосредственной координации преднамеренно совершает диверсии в отношении гражданских объектов», — сказал Патрушев (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что речь идет об обстрелах приграничных регионов, терактах в местах массового пребывания людей, покушениях на представителей власти и журналистов.

Например, следствие подтверждает связь исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с украинскими националистами, заявил пресс-секретарь Совбеза.

В конце марта директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что спецслужбы знают организаторов диверсионных акций в России и сделают все необходимое, чтобы их наказать. Он рассказал, что спецслужбы выявляют россиян, которые уехали на Украину и организовали там боевые подразделения, а также тех, кто только собирался это сделать.

Патрушев отмечал, что организаторов операций против России готовят инструкторы стран НАТО. Он обвинил альянс в организации обстрелов российских территорий.

18 марта президент Владимир Путин сообщил, что дал указания на случай выявления диверсантов на российской территории, в том числе участников запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК).