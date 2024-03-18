Путин заявил об указании из-за атакующих российские регионы диверсантах

Путин: спецслужбам дали указания выявлять всех диверсантов, мы не дадим им покоя

Путин сравнил диверсантов с власовцами и заявил, что у них огромные потери. 12 марта ДРГ пытались вторгнуться в Россию со стороны Белгородской и Курской областей, но российские военные отбили атаки

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Сотрудникам правоохранительных органов даны указания на случай выявления диверсантов на российской территории, в том числе участников запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК), заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в своем избирательном штабе.

«Они с оружием в руках пошли против своей страны, против своей родины. У нас нет смертной казни, но мы к этим людям всегда, и сейчас, и в будущем, будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий, будем считать, что они с оружием», — отметил Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Президент добавил, что диверсионные группы, в том числе РДК, насчитывают около 2,5 тыс человек. Путин сравнил диверсантов с власовцами — формированием, которое было создано «предателем родины» Андреем Власовым. В годы Великой Отечественной войны он, будучи советским генералом, перешел на сторону Германии.

По словам президента, диверсантов «как мясо такое бросают на мясные штурмы, в данном случае можно так и сказать, на госгранице». Он добавил, что потери у диверсионно-разведывательных групп «очень большие», примерно 800 человек.

12 марта диверсанты пытались вторгнуться на территорию России в Белгородской области с трех направлений, а также в районе населенного пункта Теткино Курской области. В Минобороны сообщили, что все попытки прорваться были сорваны. По данным ФСБ, потери противника составили более 100 человек, шесть танков, 20 бронемашин и французскую артиллерийскую установку Caesar.

С 15 по 17 марта в России проходили выборы президента. Путин после подсчета 70,34% бюллетеней гарантировал победу в первом туре, за него, по данным ЦИК, проголосовали 87,17% избирателей.