 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава ФСБ заявил о наличии данных об организаторах диверсий в России

Бортников: спецслужбы получили данные об организаторах террористических акций
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Бортников
Александр Бортников (Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости)

Спецслужбы знают организаторов диверсионных акций в России и сделают все необходимое, чтобы их наказать. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Мы знаем, кто является организатором подготовки и проведения акций на нашей территории. Будем делать все необходимое для того, чтобы найти и этих негодяев наказать», — сказал Бортников в ответ на вопрос, как движется работа по поиску предателей, которых президент России Владимир Путин поручил вычислить «поименно».

По его словам, правоохранительные органы и спецслужбы выявляют россиян, которые уехали на Украину и организовали там боевые подразделения, а также тех, кто только собирался это сделать.

ФСБ отчиталась о срыве диверсии по заданию РДК в Белгородской области
Политика
Фото:РИА Новости

Путин на коллегии ФСБ 19 марта поручил сотрудникам спецслужбы не забывать про предателей, участвующих в диверсионно-разведывательных группах (ДРГ), и выявлять их поименно. «Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились», — заверил президент.

Он подчеркнул, что все попытки прорыва диверсантов и зарубежных наемников через границу России провалились. По его словам, их бросают «как пушечное мясо, на убой».

На пресс-конференции после окончания выборов президента России 18 марта Путин заявил, что диверсионные группы, в том числе запрещенная в России террористическая организация «Русский добровольческий корпус» (РДК), насчитывают около 2,5 тыс. человек. «Они с оружием в руках пошли против своей страны, против своей родины. У нас нет смертной казни, но мы к этим людям всегда — и сейчас, и в будущем — будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий», — предупредил он.

Читайте на РБК Pro
Четыре совета, чтобы научить мозг меньше отвлекаться, — Fast Company
Топ-6 «крючков» инфобизнеса: как отличить эксперта от мошенника
Почему в США электрокары стали политической проблемой
Как изымают активы уехавших российских бизнесменов

Под Киевом установили 10 тыс. «зубов дракона». Фото из космоса

Дипломаты из США и ЕС приняли участие в памятной акции у «Крокуса»

Песков ответил на слова Зеленского о переговорах

Большинство банков Армении перестали работать с картами «Мир»

В здании Бауманки загорелась кровля. Видео

Что происходит в приграничном городах и селах Белгородской области. Репортаж

В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в апреле 2024 года
Теги
Персоны
ФСБ Александр Бортников спецслужбы диверсанты
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин призвал ФСБ наказывать диверсантов без срока давности
Политика
Путин заявил об указании из-за атакующих российские регионы диверсантов
Политика
Минобороны заявило об ударах по диверсантам у границы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18) Инвестиции, 29 мар, 16:47 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1) Инвестиции, 29 мар, 16:47
Краснов сообщил о жалобах на задержку выплат раненным на военной операции Политика, 14:25
Папа Франциск предложил России и Украине обмен пленными «всех на всех» Политика, 14:11
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 14:10
Глава ФСБ заявил о наличии данных об организаторах диверсий в России Политика, 13:59
С Байконура запустили ракету «Союз-2.1б» со спутником «Ресурс-П» Технологии и медиа, 13:30
Российские войска уничтожили три украинских Су-25 Политика, 13:27
Минобороны сообщило о групповом ударе по газодобыче на Украине Политика, 13:23
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Умерла бывший тренер Авербуха и Валиевой Спорт, 13:08
В каком регионе гостиницы обогнали Москву по доходам от туристов Технологии и медиа, 13:01
Террористов в Дагестане нашли в рамках усиления после теракта в «Крокусе» Общество, 12:59
Кличко исключил заморозку конфликта на Украине Политика, 12:49
Какое решение в планировке квартиры будет выгодным для большой семьи РБК и ПИК, 12:44
Число погибших в результате подрыва автомобиля в Сирии выросло до 10 Общество, 12:43
Сын Цзю заявил, что ничего не видел во время титульного боя из-за крови Спорт, 12:42