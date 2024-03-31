Глава ФСБ заявил о наличии данных об организаторах диверсий в России
Спецслужбы знают организаторов диверсионных акций в России и сделают все необходимое, чтобы их наказать. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Мы знаем, кто является организатором подготовки и проведения акций на нашей территории. Будем делать все необходимое для того, чтобы найти и этих негодяев наказать», — сказал Бортников в ответ на вопрос, как движется работа по поиску предателей, которых президент России Владимир Путин поручил вычислить «поименно».
По его словам, правоохранительные органы и спецслужбы выявляют россиян, которые уехали на Украину и организовали там боевые подразделения, а также тех, кто только собирался это сделать.
Путин на коллегии ФСБ 19 марта поручил сотрудникам спецслужбы не забывать про предателей, участвующих в диверсионно-разведывательных группах (ДРГ), и выявлять их поименно. «Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились», — заверил президент.
Он подчеркнул, что все попытки прорыва диверсантов и зарубежных наемников через границу России провалились. По его словам, их бросают «как пушечное мясо, на убой».
На пресс-конференции после окончания выборов президента России 18 марта Путин заявил, что диверсионные группы, в том числе запрещенная в России террористическая организация «Русский добровольческий корпус» (РДК), насчитывают около 2,5 тыс. человек. «Они с оружием в руках пошли против своей страны, против своей родины. У нас нет смертной казни, но мы к этим людям всегда — и сейчас, и в будущем — будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий», — предупредил он.
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