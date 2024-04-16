Комитет Совфеда поддержал Подносову в качестве главы Верховного суда

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Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда, передает ТАСС.

Решение было принято на заседании комитета 16 апреля. На следующий день Совет Федерации должен обсудить этот вопрос на своем заседании.

Нового председателя Верховного суда решили назначить после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд последние 34 года. Лебедев умер 23 февраля в возрасте 80 лет. Источник «Коммерсанта» называл причиной его смерти рак.

О том, что пост главы Верховного суда может занять Подносова, сообщил 14 марта глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. По его словам, она подала документы для участия в конкурсе на эту должность. 1 апреля Высшая квалификационная коллегия судей поддержала кандидатуру Подносовой. Затем ее на этот пост рекомендовала комиссия по вопросам назначения судей. После этого президент Владимир Путин внес в Совет Федерации предложение назначить Подносову главой суда.

Подносова была одним из заместителей Лебедева. Она работает в Верховном суде с 2020 года, где руководит судебной коллегией по экономическим спорам. В 1975 году она окончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета — в то же время, что и Путин.