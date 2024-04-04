Комиссия при президенте рекомендовала Подносову на пост главы ВС
Комиссия при президенте России рекомендовала кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда (ВС), сообщили источники РБК и «Коммерсанта».
24 февраля умер возглавлявший ВС 30 лет Вячеслав Лебедев. Подносова была одним из его заместителей, она была единственным кандидатом, подавшим документы на должность председателя.
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