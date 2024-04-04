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Политика ,  
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Комиссия при президенте рекомендовала Подносову на пост главы ВС

Комиссия при президенте рекомендовала Подносову для назначения главой ВС
Ирина Подносова
Ирина Подносова (Фото: пресс-служба Верховного суда РФ)

Комиссия при президенте России рекомендовала кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда (ВС), сообщили источники РБК и «Коммерсанта».

24 февраля умер возглавлявший ВС 30 лет Вячеслав Лебедев. Подносова была одним из его заместителей, она была единственным кандидатом, подавшим документы на должность председателя.

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Ирина Подносова

Зампредседателя Верховного суда России
29 октября 1953 года
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